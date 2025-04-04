الصين تفرض رسومًا جمركية إضافية على السلع الأمريكية بنسبة 34%

أعلنت الصين أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية المستوردة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية، رداً على خطوة الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية بنسبة 34% على الواردات الصينية، ما يُمثل أحدث تصعيد في التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً دانت فيه نظام التعريفات الجمركية الأمريكي الجديد الشامل، واعتبرته تهديداً للتوازن الذي تحقق بشق الأنفس عبر سنوات من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

وحثت واشنطن على "الإلغاء الفوري" للتعريفات الجمركية وحل أي نزاعات من خلال "حوار عادل ومتساوٍ" مع شركائها التجاريين.