مستشار السوداني: صادرات العراق من الطاقة ليست مشمولة برسوم ترامب

أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، اليوم الخميس، أن صادرات العراق من الطاقة ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالدترامب.

وقالعلاء الدين في تصريح صحفي إن "صادرات العراق من الطاقة وبينها النفط الخام ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها ترامب"، مبينا ان "الأثر الاقتصادي للرسوم الأميركية على العراق محدود جداً".

وأضاف علاء الدين، أن "الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة راسخة وقوية"، لافتا الى ان "العراق يواصل التزامه بتعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف القطاعات".