الصفحة الاقتصادية

تعرف على الشروط التركية التعجيزية لاعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان


 

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن الشروط التركية التعجيزية والتي ستكلف العراق اضرار بالغة في حال وافق عليها لاعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي 

واوضح المرسومي في منشور له على صفحته الشخصية بالفيسبوك ان الشرط التركي الاول هو على العراق ان يقوم  بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة ( المقايضة ) بين النفط العراقي والغاز الإيراني لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما 

اما الشرط الثاني فهو  دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم

فيما كان الشرط الثالث سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022

اما الشرط الرابع فهو الاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم 

خامسا : الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دلارات لكيل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي

اما الشرط السادس والاخير فهو ان يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي

وبحسب محللين اقتصاديين فان هذه الشروط التعجيزية التركية ستؤدي الى خسارة العراق اموال طائلة جدا في حال موافقة الجانب العراقي عليها داعيا الحكومة العراقية الى عدم الرضوخ الى هذه الشروط التي ستجعل العراق كبقرة حلوب لتركيا 

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