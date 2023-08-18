الصفحة الاقتصادية

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي : العراق ليس بحاجة الى تصدير النفط الى تركيا وهي المتضرر الوحيد


 

قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان العراق حاليا ليس بحاجة الى اعادة تصدير نفطه عبر تركيا وشرح اسباب ذلك عبر منشور في صفحته على الفيسبوك 

واوضح المرسومي في منشوره قائلا بعد التزام العراق بقيود أوبك بلس انخفضت حصته الإنتاجية من 4.650 مليون برميل يوميا الى 4.220 مليون برميل يصدر منها حاليا 3.444 مليون برميل يوميا ويستهلك داخليا 780 الف برميل يوميا .

وبحسب الخبير الاقتصادي انه من الممكن ان ترتفع الصادرات النفطية العراقية الى مستوى الصادرات النفطية المقدرة في موازنة 2023 والتي تبلغ 4.5 مليون برميل وهذا يعني ان إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيتطلب تخفيض صادرات العراق النفطية عبر البحر الى نحو 4 ملايين برميل يوميا ومن ثم لن يحصل العراق على أي زيادة في ايراداته النفطية

واضاف كما ان العراق بعد توقيع مشروع خط أنابيب تحت سطح البحر بقيمة 417 مليون دولار الذي سيؤدي الى زيادة السعة التصديرية جنوبا بمقدار نصف مليون برميل يوميًا في العام المقبل. وهذا يعني تقليص الحاجة الى إعادة العمل بخط الانبوب العراقي – التركي مما يلحق الضرر بالجانب التركي الذي سيفقد رسوم المرور التي تزيد عن مليار دولار سنويا و يقوض مساعي تركيا التي تسعى الى ان تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز خاصة

واشار الى ان تركيا من الموقعين على اتفاقية لائحة الطاقة التي يشكل موضوع انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها والتحكيم بشأنها .

واكد ان العراق ليس في موقف الضعف في هذا الموضوع وعليه الا يقدم التنازلات الكبيرة لان تركيا هي الطرف الأكثر تضررا من إيقاف تصدير النفط العراقي عبرها

يذكر ان هناك زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق للتباحث حول ملفات عديدة من ضمنها ملف النفط والمياه ولعل ما يؤرق اردوغان هو الضرر البالغ الذي لحق ببلده جراء ايقاف تصدير النفط خاصة بعد ان اعلنت محكمة دولية خاصة بتصدير النفط الزام تركيا بدفع 1.5 مليار دولار بدلا عن نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعرف على الشروط التركية التعجيزية لاعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي : العراق ليس بحاجة الى تصدير النفط الى تركيا وهي المتضرر الوحيد
السعودية تتخلص من سندات الحكومة الأمريكية بعد الصين
محافظ البنك المركزي: احتياطي العراق من الذهب يبلغ 132 طناً
مستشار رئيس الوزراء يستعرض مسار التحول إلى موازنة البرامج
احتياطيات النفط في العراق تترقب دعمًا من أعمال المسح الزلزالي والحفر الاستكشافي
مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية هذا اليوم
فك الدولرة: تداول القوة بين الولاياتالمتحدة والبريكس
الموازنات العراقية الفاشلة والتدخلات الأمريكية الغاشمة
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
فيسبوك