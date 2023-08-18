الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي : العراق ليس بحاجة الى تصدير النفط الى تركيا وهي المتضرر الوحيد

قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان العراق حاليا ليس بحاجة الى اعادة تصدير نفطه عبر تركيا وشرح اسباب ذلك عبر منشور في صفحته على الفيسبوك

واوضح المرسومي في منشوره قائلا بعد التزام العراق بقيود أوبك بلس انخفضت حصته الإنتاجية من 4.650 مليون برميل يوميا الى 4.220 مليون برميل يصدر منها حاليا 3.444 مليون برميل يوميا ويستهلك داخليا 780 الف برميل يوميا .

وبحسب الخبير الاقتصادي انه من الممكن ان ترتفع الصادرات النفطية العراقية الى مستوى الصادرات النفطية المقدرة في موازنة 2023 والتي تبلغ 4.5 مليون برميل وهذا يعني ان إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيتطلب تخفيض صادرات العراق النفطية عبر البحر الى نحو 4 ملايين برميل يوميا ومن ثم لن يحصل العراق على أي زيادة في ايراداته النفطية

واضاف كما ان العراق بعد توقيع مشروع خط أنابيب تحت سطح البحر بقيمة 417 مليون دولار الذي سيؤدي الى زيادة السعة التصديرية جنوبا بمقدار نصف مليون برميل يوميًا في العام المقبل. وهذا يعني تقليص الحاجة الى إعادة العمل بخط الانبوب العراقي – التركي مما يلحق الضرر بالجانب التركي الذي سيفقد رسوم المرور التي تزيد عن مليار دولار سنويا و يقوض مساعي تركيا التي تسعى الى ان تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز خاصة

واشار الى ان تركيا من الموقعين على اتفاقية لائحة الطاقة التي يشكل موضوع انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها والتحكيم بشأنها .

واكد ان العراق ليس في موقف الضعف في هذا الموضوع وعليه الا يقدم التنازلات الكبيرة لان تركيا هي الطرف الأكثر تضررا من إيقاف تصدير النفط العراقي عبرها

يذكر ان هناك زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق للتباحث حول ملفات عديدة من ضمنها ملف النفط والمياه ولعل ما يؤرق اردوغان هو الضرر البالغ الذي لحق ببلده جراء ايقاف تصدير النفط خاصة بعد ان اعلنت محكمة دولية خاصة بتصدير النفط الزام تركيا بدفع 1.5 مليار دولار بدلا عن نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد