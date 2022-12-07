الصفحة الاقتصادية

تسريبات خطيرة من داخل البنك المركزي العراقي !


متابعة ـ علي عبد سلمان ||

 

 * الفيدرال الامريكي يستدعي مديرة عام مراقبة عمل المصارف في البنك المركزي وتذهب بصحبة مترجم ومعها كشف ومعلومات عن جميع المصارف العراقية .

 * محافظ البنك المركزي ومدير عام الاستثمار مع قسم الامتثال في البنك المركزي العراقي ذهبوا  بصورة عاجلة الى عمان للقاء وفد من الخزانة الامريكية قبل اسبوع وتم ( توبيخ ) المسؤولين العراقيين عن الحوالات المشبوهة بمزاد العملة طيلة السنةالماضية .

 * كل الحديث يدور على ان ما شهدته تدقيقات الفيدرال والخزانة الامريكية لمبيعات العملة خلال السنة الحالية ( لمعدل بيع يومي اكثر من ٢٥٠ مليون دولار ) اكتشفت ان كثير من الحوالات كان غرضها  تهريب الاموال وغسلها.

 * القرار الاولي للخزانة الامريكية كان تجميد اربع مصارف ( الشرق الاوسط ، القابض ، الانصاري ، اسيا)

 * المخفي الحالي ان هناك شبهات لاعمال ١٤ مصرف آخر خلال السنة الماضية ، يدور النقاش حولها ، ويحاول البنك المركزي تأخير او ايقاف اجراءات الخزانة بحق هذه المصارف لان حرمان المصارف الاخرى اضافة الى الاربعة الحالية معناه انهيار النظام المصرفي العراقي.

 * المبيعات الحالية للمزاد وخاصة ( الحوالات ) تدقق من قبل الفيدرال بصورة كاملة وكل يوم تعاد مجموعة من الحوالات  وهذا السبب الرئيس لارتفاع سعر الدولار لان السعر مرتبط بالحوالة وليس النقد لذلك يبقى اجراء البنك بزيادة حصة شركات الصرافة من النقد اجراءا عاجزا وغير علمي .

 * الاخطر ، تدور تسريبات حاليا بان الخزانة الامريكية اعطت اشارات الى البنك المركزي بانها ستخفض كمية الدولار ( الكاش النقدي ) الممنوح للبنك المركزي مستقبلا لانها ضد سياسة زيادة الكاش النقدي في السوق العراقية خوفا من وصول هذا الكاش الى جماعات ودول وغيرها … وهذا ايضا سيؤثر بالايام القادمة على كمية النقدي في السوق وبالتالي سيؤثر حتما على سعر الصرف .

 * الواضح ان الادارة الحالية للبنك المركزي بمجملها ( رئيسا ومدراء ) اصبحت غير موثوقة دوليا وتأثيرها سينصب على المواطن المسكين.

 * سيدفع العراق ثمن خيارات ان تكون قيادات المؤسسات المالية والنقدية والاقتصادية خاضعة للمحاصصة الحزبية بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والشفافية .

 

منتدى الاقتصاديين العراقيين

نسخة

.. رئيس الوزراء

- رئيس البرلمان واللجان البرلمانية

 

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسريبات خطيرة من داخل البنك المركزي العراقي !
تسعير النفط الروسي.... سابقة خطيرة تهدد الدول المنتجة للنفط
الهند تعلن مواصلة شراء النفط من روسيا
ضرورة تشكيلة لجنة عليا لتدقيق العقود الكبيرة..!
نائب يكشف تطورات الموازنة ويدعو الى ارسالها قبل هذا اليوم
روسيا بشأن قرار مجموعة السبع: لن نقبل بأي سقف لسعر النفط
وزير النفط يعلن الاتفاق على التزام دول المنظمة بمعدلات الانتاج وبكميات الخفض المقررة إلى نهاية 2023
"أمريكا غاضبة".. اقتصادي: التبادل التجاري بين الصين والعراق سيصل الى 44 مليار دولار
طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
خبير نفطي: ست محافظات مؤهلة لبناء مصاف جديدة بعد كربلاء
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 59.59
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك