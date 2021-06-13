كل شيء في أقتصاد العراق بالمقلوب..!

فهد الجبوري||

· الدولار ينخفظ عالميا ويصعد عراقيا

· ألأقتصاديات تنتعش عالميا وتكسد عراقيا

· النفط يصعد عالميا وأسعار السلع والخدمات تصعد عراقيا

نشر مختصون اقتصاديون قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة امس السبت.

فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الساعات الماضية، جاءت على النحو التالي:

السعر في الصيرفات ( تقريبي) 149,500 سعر الشراء150,500 سعر البيع البصرة / بورصة 150,200 الموصل / بورصة 150,400

وتجاوز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"، الجمعة، مستوى 73 دولار مقابل البرميل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس لخليط نفط بحر الشمال "برنت" في بورصة "ICE" بلندن بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 73.09 دولار للبرميل.

وهذه المرة هي الأولى التي يتجاوز فيها سعر الخام "برنت" مستوى 73 دولارا للبرميل منذ 20 مايو 2019.

كما سجلت العقود الآجلة لشهر يوليو على خام غرب تكساس الوسيط "WTI" ارتفاعا بنسبة 1.1% ليصل إلى 71.06 دولار للبرميل، وتجاوز بذلك نقطة 73 دولارا لأول مرة منذ 15 أكتوبر 2018.

شهدت أسعار الذهب، الجمعة، ارتفاعا فوق 1900 دولار للأونصة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش. وزادت الأسعار أكثر من 0.5 % منذ بداية الأسبوع.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1902.7 دولار للأونصة.

وكشفت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بقوة في مايو 2021، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية في نحو 13 عاما، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوياتها في قرابة 15 شهرا الأسبوع الماضي.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك نزل مؤشر الدولار 0.1 % بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو أسبوع في الجلسة السابقة.

وأمس الخميس، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير وتعهد بتدفق منتظم للتحفيز خلال الصيف.

ويتحول الانتباه الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسات، المقرر عقده في 15-16 يونيو 2021.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % إلى 28.07 دولار للأونصة، بينما ربح البلاتين 0.1 % إلى 1151.98 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 2772.71 دولار، ويمضي على مسار تسجيل نزول أسبوعي.