(كروكر ورهن الاقتصاد العراقي)  

🖊ماجد الشويلي||

قراءة في {تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق / الحلقة الرابعةالتابع للمجلس الاطلنطي (Atlantic Council)

لقد كان كروكر يهدف لتعميق وتوثيق العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق حفاظا على الامن القومي الاميركي بالاساس ،وهذا مالم يخفه او يتنصل عنه. للحيلولة دون تورط اميركا في حرب ثالثة كما اشار اليه بشكل واضح .

ويبدو انه وجد ان خير وسيلة لفرض هيمنة الولايات المتحدة على العراق هي من خلال السيطرة على اقتصاده بعد ان اضحت الهيمنة العسكرية بالغة التكلفة وبعد ان واجهت اميركا مقاومة شرسة ادت الى مصرع مايقرب من 4500 من جنوده خسرت معها 815 مليار دولار كما جاء في التقرير نفسه

🔷 لذا فقد دعا لرهن مساعدة الولايات المتحدة للعراق والتي تبجح بها في تقريره فقط بقروض (البنك الدولي )، (وصندوق النقد الدولي )اللذان تهيمن عليهما اميركا وتكبل فيهما ارادة الدول وترهن قراراتهم لحسابها.

وفعلا ومن خلال تاثيرات اميركا على هذين الموردين مكنت العراق من الحصول على ماقيمته 15.6 مليار دولار خلال ثلاثة سنوات من ضمنها قرض من الحكومة الاميركية عبارة عن سند مضمون بنسبة 2.149‎%‎

وبهذا يتضح ان الولايات المتحدة لم تقدم شيئا بالمجان مطلقا بل على العكس فان من المعلوم ان فوائد القروض التي يمنحها صندوق النقد وكما هو معلن من قوانين هذا الصندوق فانها تصل في المرحلة الاولى من 1.4 الى 2.6 ‎%‎ وتتصاعد في المرحلة الثانية والثالثة لتصل من 6 الى 10‎%‎

مع شروط

🔺تقليل النفقات التشغيلية

🔺تقليل التعيينات الحكومية

🔺وتطبيق شروط التقشف

🔺وتقليص الانفاق الحكومي

وفضلا عن هذه الشروط فان كروكر كان يحث الحكومة على تطبيق نظام تحصيل {الضرائب }والجمارك،ولولا انهم ادركوا خطورة المساس بالرواتب ومعاشات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية على وضع الحكومة وخوفهم عليها من الانهيار لاصروا عليها فيما اصروا عليه من شروط .

وفقا للحوارات التي جرت بين الحكومة العراقية وصندوق النقد في العاصمة (الاردنية عمّان )

🔷 كما دعا لربط الاقتصاد العراقي مجلس التعاون الخليجي من خلال حث المجلس على الانخراط في العراق بشكل اكبر عبر الاسثمارات طويلة الامد معتقدا بان دول الخليج ستستفيد من (فهم المتغيرات التي طرأت على النخب السياسية الشيعية في بغداد) والتي ابدت مقاومة للتوجهات والسياسات الايرانية في العراق !!

🔷 الامر الملفت والاهم ان كروكر دعا لمقايضة الديون المتراكمة على العراق للسعودية منذ زمن النظام البائد والبالغة 30مليار دولار ( بالملكية)

🔷ومن اهم القطاعات التي ركز عليها كروكر في دعوته للاستثمار هما قطاع النفط والغاز

تحياتي