المقالات

بقت ثلاث سنوات


 

رجل بقلب اسود دخل بيت يقال عنه ابيض ، ومنذ تلك اللحظة بدات فوضى العالم تنطلق من البيت الابيض لكن المشكلة ان هذه الفوضى ( الشيخ محمد رضا المظفر ( ت 1963م) يرى لا يصح لغويا اضافة ال التعريف لكلمة فوضى ) تنثر قذارتها وشراراتها على العالم وحتى ان بلدهم اصابها بعض الشيء ولان شعبهم يعيش حرية زائفة سمح له ان يتظاهر ويتجاسر على من في البيت الابيض ثم ماذا ؟ لا شيء مجرد الذهاب الى الحانات لقضاء الليالي مع من ترغب بها النفوس .

لو وضعت اصبعك على أي دولة على خريطة الكرة الارضية لديها ازمة ستجد شظايا من البيت الابيض سقطت فيه ، بل ان البيت الابيض لا يستطيع ان ينام نوما هادئا الا بالكوابيس فانها ديمومة بقائه .

انت ايها العالم الذي ترى ما يقوم به هذا الرجل ما الذي يجعلكم صم بكم عمي ، ماذا ينقصكم حتى تلقنون هذا الرجل درسا لم ولن ينساه ؟ ، ان كنتم تجهلون فمن حكومة ايران لماذا لا تتعلمون وحتى اكون صريح وبالمباشر لماذا لا تتعلمون من ولاية الفقيه ؟ اقول عجبا ، كلا انتم واميركم ميكافلي صاحب نظرية الغاية تبرر الوسيلة يسمح لكم ذلك، فان كان الفقيه على نقيض مباشر من كل الجهات معكم فانتم اما تساندون البيت الابيض بالخفاء على حساب بلدانكم وشعوبكم وجبناء ، او شرفاء وترفضون هذا الاعتداء ؟ ان كان الاول فلا كلام لنا مع الخونة ـ وعلى ما يبدو هو هذا ـ وان كان الثاني هنا ستكون الغاية ركل البيت الابيض على مؤخرته ولان ايران ركلته قبلكم فتعلموا منهم طبقا لمقولة ميكافلي ، لان المعروف عن العلمانية انها لا تلتفت الى الثوابت اذا ما فكرت بغاية حتى ولو كانت دنيئة فكيف اذا كانت الغاية الدفاع عن بلدانكم .

الستم انتم عناصر ميليشيا الناتو ؟ الستم انتم من يتبجح بالسلم العالمي ؟ اليس الغاية من ميليشيا الناتو رد المعتدين ( رغما عن انف قرقوزات بمجلس الامن ) ها هو البيت الابيض بعد مرور سنة لم يمر يوم من غير ازمة او مكيدة او تهجم او دسيسة ، نعم (360) يوما حدث فيها اكثر من (360) اعتداء وخيانة وتهجم ، الباقي ثلاث سنوات يعني قرابة الف يوم فماذا انتم فاعلون ؟ هل تستسلمون ام تقاومون ، لنبعد كلمة المقاومة لانها لا تليق بكم ام تدافعون ؟

الا يمكن ان تكون اعمال واقوال هذا الرجل غايتها غير المعلن عنها ؟ ولكن يكفي ان ملف ابستين لم يكن بارادته ولكن من قال ان للرجل شرف وحياء حتى يخجل عن ما قام به في جزيرة ابستين ؟ تذكرون كان يتهجم على بايدن الذي يؤيد الشذوذ الجنسي تبين الاخ هو عنصر من عناصر جزيرة الشذوذ الجنسي واحد ابطاله مبعوثه الى لبنان ( توماس باراك الحيوان ) ، ويرى الامر طبيعي جدا .

هل هنالك ملفات ستظهر لاحقا بحكم السنوات الثلاث التي سيبقى يعبث بها داخل البيت الابيض ؟ لا استبعد ذلك .

انا كتبت مقال ولربما القراء قلة لكن اوجه كلامي لاصحاب الوسائل الاعلامية العالمية لماذا تذيعون اخبار هذا الرجل فوالله شكله مقزز وشاشتكم تلوث ولا يطهرها حتى مياه اكبر محيط في العالم .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بقت ثلاث سنوات
على تخوم النار والذاكرة..!
رسالة الى السيد مسعود بارزاني..!
غزة ومجلس السلام الدولي إدارة الصراع أم تصفية القضية؟!
الحشد الشعبي.. الحقيقة التي لا تحجب ..!
لماذا نقف مع ايران ؟
امريكا وايران حرب الذكاء الاصطناعي
حين اسقط الشعب الايراني قميص عثمان من يد ترامب !!
الجولاني وقسد ومعادلات تخلي امريكا عن ادواتها..اين نجحت وكيف فشلت؟!
برلمان بلا سقف إنفاق… هل يستحق الأغلى في العالم هذا الأداء؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك