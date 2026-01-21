بقت ثلاث سنوات

رجل بقلب اسود دخل بيت يقال عنه ابيض ، ومنذ تلك اللحظة بدات فوضى العالم تنطلق من البيت الابيض لكن المشكلة ان هذه الفوضى ( الشيخ محمد رضا المظفر ( ت 1963م) يرى لا يصح لغويا اضافة ال التعريف لكلمة فوضى ) تنثر قذارتها وشراراتها على العالم وحتى ان بلدهم اصابها بعض الشيء ولان شعبهم يعيش حرية زائفة سمح له ان يتظاهر ويتجاسر على من في البيت الابيض ثم ماذا ؟ لا شيء مجرد الذهاب الى الحانات لقضاء الليالي مع من ترغب بها النفوس .

لو وضعت اصبعك على أي دولة على خريطة الكرة الارضية لديها ازمة ستجد شظايا من البيت الابيض سقطت فيه ، بل ان البيت الابيض لا يستطيع ان ينام نوما هادئا الا بالكوابيس فانها ديمومة بقائه .

انت ايها العالم الذي ترى ما يقوم به هذا الرجل ما الذي يجعلكم صم بكم عمي ، ماذا ينقصكم حتى تلقنون هذا الرجل درسا لم ولن ينساه ؟ ، ان كنتم تجهلون فمن حكومة ايران لماذا لا تتعلمون وحتى اكون صريح وبالمباشر لماذا لا تتعلمون من ولاية الفقيه ؟ اقول عجبا ، كلا انتم واميركم ميكافلي صاحب نظرية الغاية تبرر الوسيلة يسمح لكم ذلك، فان كان الفقيه على نقيض مباشر من كل الجهات معكم فانتم اما تساندون البيت الابيض بالخفاء على حساب بلدانكم وشعوبكم وجبناء ، او شرفاء وترفضون هذا الاعتداء ؟ ان كان الاول فلا كلام لنا مع الخونة ـ وعلى ما يبدو هو هذا ـ وان كان الثاني هنا ستكون الغاية ركل البيت الابيض على مؤخرته ولان ايران ركلته قبلكم فتعلموا منهم طبقا لمقولة ميكافلي ، لان المعروف عن العلمانية انها لا تلتفت الى الثوابت اذا ما فكرت بغاية حتى ولو كانت دنيئة فكيف اذا كانت الغاية الدفاع عن بلدانكم .

الستم انتم عناصر ميليشيا الناتو ؟ الستم انتم من يتبجح بالسلم العالمي ؟ اليس الغاية من ميليشيا الناتو رد المعتدين ( رغما عن انف قرقوزات بمجلس الامن ) ها هو البيت الابيض بعد مرور سنة لم يمر يوم من غير ازمة او مكيدة او تهجم او دسيسة ، نعم (360) يوما حدث فيها اكثر من (360) اعتداء وخيانة وتهجم ، الباقي ثلاث سنوات يعني قرابة الف يوم فماذا انتم فاعلون ؟ هل تستسلمون ام تقاومون ، لنبعد كلمة المقاومة لانها لا تليق بكم ام تدافعون ؟

الا يمكن ان تكون اعمال واقوال هذا الرجل غايتها غير المعلن عنها ؟ ولكن يكفي ان ملف ابستين لم يكن بارادته ولكن من قال ان للرجل شرف وحياء حتى يخجل عن ما قام به في جزيرة ابستين ؟ تذكرون كان يتهجم على بايدن الذي يؤيد الشذوذ الجنسي تبين الاخ هو عنصر من عناصر جزيرة الشذوذ الجنسي واحد ابطاله مبعوثه الى لبنان ( توماس باراك الحيوان ) ، ويرى الامر طبيعي جدا .

هل هنالك ملفات ستظهر لاحقا بحكم السنوات الثلاث التي سيبقى يعبث بها داخل البيت الابيض ؟ لا استبعد ذلك .

انا كتبت مقال ولربما القراء قلة لكن اوجه كلامي لاصحاب الوسائل الاعلامية العالمية لماذا تذيعون اخبار هذا الرجل فوالله شكله مقزز وشاشتكم تلوث ولا يطهرها حتى مياه اكبر محيط في العالم .