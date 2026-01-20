عاجل : قسد تعلن خروج سجن الشدادي الذين يضم عتاة ارهابيي داعش عن سيطرتها بعد هجوم قوات الجولاني دون تدخل الامريكان
المقالات

لماذا نقف مع ايران ؟


 

اتذكر مقولة لمدرس الكيمياء لشرح عبارة كل مادة قلوية هي قاعدة وليست كل قاعدة هي مادة قلوية ضرب لنا المثال لتوضيح المطلوب وهو ( كل جوز مدعبل بس مو كل مدعبل جوز)، يعني كل ثمرة الجوز شكلها كروي وليس كل شيء شكله كروي هو ثمرة الجوز ) .

وعلى ضوء هذه المقولة نقول : كل من يعادي امريكا نحن معه وليس كل من يصادق امريكا نحن ضده ....

يتهمون العراق وخصوصا الشيعة بانهم يخضعون لايران وانهم مع الفرس لانهم فرس ، لا اريد ان اقول ان ابطال لبنان واليمن مع ايران ، لكن لغرض التوضيح ايضا اقول :

كلنا نتذكر ونتعاطف و ( نشمت ) بامريكا عندما نذكر فيتنام ، فيتنام التي لا علاقة لها بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد بل حتى ماكولاتهم اللحومية مقززة ، لكن نمتدحها لحربها من اجل كرامتها وارضها .

كوبا الشيوعية كثيرا ما نردد مقولة كاسترو عندما سالوه عن الفرق بين مرشحي الانتخابات في امريكا ، فاجاب لا فرق بين فردتي الحذاء، كاسترو لا شيعي ولا حتى مسلم .

حافظ اسد وابنه بشار الاسد وكلاهما من شجرة البعث البغيظ لكن طالما لم يمنحا أي اعتبار للامريكان بل ان الدكتور الشيخ الوائلي له قصيدة يمتدح بها حافظ اسد ( البعثي ) ، لماذا ؟ لانهما ضد امريكا بل لم يزورا امريكا اطلاقا .

العراق الذي ذاق الامرين وتحديدا شيعة العراق من طاغية العراق ذاقوا الظلم والاضطهاد ومصادرة الحريات وكل ما يتضمنه القاموس المحيط من دناءة اعمال اقترفها البعث بحق الشعب العراقي وخصوصا الشيعة ، وعندما جاءت امريكا لغرض احتلال العراق هم يقولون بانهم توقعوا بان اهل الجنوب سيستقبلوهم بالورود ، لكن لم يحدث هذا .

بريمر الذي توسل وتحايل على ان يلتقي او على اقل تقدير يراسله السيد علي السيستاني فلم يحصل على أي اعتبار ، لماذا لانه امريكي يمثل حكومة امريكا .

وفنزولا نحن معها ومع رئيسها مادورو الذي لا نعلم عنه شيئا سوى انه ضد امريكا وهذا شرف ما من بعده شرف .

الان ايران وعداء امريكا لها ولو سالنا أي اهبل عن سبب العداء فهل يستطيع ان يقول ان ايران اعتدت على امريكا ؟ ان ايران صادرت اموال جيمي كارتر الموجودة في البنوك الايرانية حالما سقط الشاه ؟ كلا بل يقول لان امريكا الشيطان الاكبر تريد من ايران الاستسلام وليس السلام ، ولا نريد ذكر النفاق والمعايير التي يا ليتها كانت مزدوجة حتى يعرف الوجهين لكنها متعددة الوجوه .

ايران بلد اسلامي يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لذا نقف معه ، ايران وقف مع العراق  وتبرعت حكومته في ذلك الوقت بمليار دولار للعراق وهم تحت الحصار ، ايران وقفت مع العراق في حربه ضد داعش الامريكية ، قولوا ما شئتم ان وقفتها بثمن او لمصلحتها مهما يكن النتيجة سقط شهداء منهم لاجل مساعدة القوات العراقية والحشد الشعبي لطرد صبيان البيت الابيض ( داعش ) انا لا اتهمهم بل المدام هيلاري كلنتون اعترفت بذلك وحتى ترامب يعيرها وكانه هو الحمل الوديع وليس لديه ما هو اقذر من داعش في المنطقة والمتمثلة بالكيان الصهيوني .

الان نحن مع الدنمارك في محنتها مع ( بلطگة) ترامب لانهم ضد امريكا.

واما ما يخص علاقة شيعة العراق مع ايران ، نقولها وبالفم (المليان) وبكل فخر لانهم من شيعة الامام علي عليه السلام ، ومن يكون مع علي يعني مع الحق لان الحق اصلا يدور مع علي ( قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) علي مع الحق والحق مع علي ) اخرجه (المستدرك على الصحيحين 3/134 برقم : 4629 ، مجمع الزوائد 9/135، السيرة الحلبية 3/336 ، وغيرها الكثير )

اضافة الى علاقة نسبية واجتماعية بين الكثير من عوائل ايران والعراق وكانت طبيعية وقوية حتى يوم تسلط عبد السلام عارف على الحكم وساءت مع انقلاب 1968 وبدات التسفيرات وقطع الارحام ..

واخيرا مجرد سؤال ماذا يوجد في البيت الابيض يستحق الثناء غير الحروب الازمات والاغتيالات والاعتقالات التي تحدث في العالم تجد فيها بصمة الـ سي أي ايه ,

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا نقف مع ايران ؟
امريكا وايران حرب الذكاء الاصطناعي
حين اسقط الشعب الايراني قميص عثمان من يد ترامب !!
الجولاني وقسد ومعادلات تخلي امريكا عن ادواتها..اين نجحت وكيف فشلت؟!
برلمان بلا سقف إنفاق… هل يستحق الأغلى في العالم هذا الأداء؟!
الشاهنشاه آريامهر ملك ملوك ايران وزوجته يوم طلبوا وثيقة سفر لاجئين..!
الجولاني وقسد :اتفاق جيوسياسي ستراتيجي أم مرحلي..!
سوريا بوابة الخطر الذي يداهم العراق
سجن الشدادي: شرارة محتملة لمخيم الهول وتهديد العراق القادم
لن اعيش في جلباب امريكي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك