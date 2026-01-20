عاجل : قسد تعلن خروج سجن الشدادي الذين يضم عتاة ارهابيي داعش عن سيطرتها بعد هجوم قوات الجولاني دون تدخل الامريكان
المقالات

امريكا وايران حرب الذكاء الاصطناعي

120 2026-01-20

صباح الرسام

 

كانت الحروب تعتمد على قوة القنابل والصواريخ وبعد مدى وقوة تاثيرها في المعارك ، اما اليوم مهما كانت قوة الأسلحة وتأثيرها بدون الذكاء الاصطناعي تكون صفر على الشمال .

وفي عصرنا بكل الأحوال يكون الذكاء الاصطناعي هو اللاعب الرئيسي الذي يحسم المعركة لانه يربط الصواريخ والرادارات والاقمار الصناعية بشبكة معقدة ودقيقة ، لتتم عملية ضرب الاهداف بالتوجيه الدقيق او اعتراض صواريخ او طائرات مقاتلة او طائرات مسيرة مقاتلة او استكشافية تجسسية ، ناهيك عن استخدامه بالهجمات السيبرانية لسرقة المعلومات الاستخبارية .

اليوم العالم يترقب بقلق اندلاع حرب تشنها امريكا ومعها اسرائيل واغلب دول حلف الناتو على الجمهورية الاسلامية حرب امريكية ايرانية ، لكن امريكا تخشى الوقوع في مستنقع لا تخرج منه الا بهزيمة نكراء ، لانها تعلم جيدا قوة وقدرة ايران التي ادهشت العالم بحرب 12 يوم التي دمرت فيها اسرائيل وعجزت امريكا والناتو عن حمايتها رغم دعمها اللا محدود بأفضل واحدث انواع الاسلحة والتقنيات الالكترونية .

ان النصر الذي حققته ايران ليس بقوة الصواريخ الفرط صوتي والطائرات المسيرة رغم تطورها لكن بفضل الذكاء الاصطناعي لو لا الذكاء الاصطناعي الايراني ما وصل صاروخ واحد لهدفه ، والمعلوم ان امريكا واسرائيل يمتلكون الذكاء الاصطناعي ( جات جي بي تي ) المتطور بالمقابل ايران تمتلك ذكاء اصطناعي هجين ( يجمع بين الذكاء الاصطناعي الامريكي جات جي بي تي والذكاء الاصطناعي الصيني بيب سيك ) لعدم ثقة ايران بالاخرين جعلت ذكاءها الاصطناعي هجين ومتطور وقد برهن على افضليته بعدة مناسبات اهمها الهجمة السيبرانية التي استهدفت مواقع اسائيلية استخباراتبة وامنية وحربية وعدة وزارات مدنية وحتى حساب نتياهو ، وهجمات سيبرانية استهدفت مواقع أمريكية حساسة واستهدفت حملة ترامب الانتخابية وارسلتها لمنافسه جو بايدن وقبل ايام تم اختراق حساب ترامب الشخصي ايضا وهذا يعني ان الذكاء الاصطناعي الايراني متطور جدا .

لقد اثبت الايرانيون افضليتهم بهذا المجال وخير دليل دقة اصابة اهداف العدو الاسرائلي رغم بعد المسافة تسير الصواريخ السريعة وبقدرة تمويه عالية وتصل بدون اي عرقلة وتصيب الاهداف بدقة وحولت مراكز ومقرات اسرائيلية الى ركام ، والشيء بالشيء يذكر كلنا يتذكر كيف وجهت ايران ضربة مدمرة لقاعدة عين الاسد الامريكية في الانبار ردا على اغتيال قادة النصر ، رغم التحصينات وتنكولوجيا الدفاعات الجوية والاقمار الصناعية لكنها فشلت امام الصواريخ الايرانية وحولت القاعدة الى رماد مع مئات القتلى والجرحى الامريكان ، وايضا نجاح الضربة الصاروخية بتدمير قاعدة العديد الأمريكية في قطر .

لقد اصبح الذكاء الاصطناعي هو العامل الرئيسي بكل المجالات وخاصة الحروب فمن يمتلك الذكاء الاصطناعي الافضل سيمتلك عناصر القوة وينتصر ، وبدونه لا فائدة من حجم ووزن وسرعة ومديات الصواريخ وكثرة اعدادها ولا فائدة من قوة واعداد الطائرات والدفاعات الجوية والاقمار الصناعية .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا نقف مع ايران ؟
امريكا وايران حرب الذكاء الاصطناعي
حين اسقط الشعب الايراني قميص عثمان من يد ترامب !!
الجولاني وقسد ومعادلات تخلي امريكا عن ادواتها..اين نجحت وكيف فشلت؟!
برلمان بلا سقف إنفاق… هل يستحق الأغلى في العالم هذا الأداء؟!
الشاهنشاه آريامهر ملك ملوك ايران وزوجته يوم طلبوا وثيقة سفر لاجئين..!
الجولاني وقسد :اتفاق جيوسياسي ستراتيجي أم مرحلي..!
سوريا بوابة الخطر الذي يداهم العراق
سجن الشدادي: شرارة محتملة لمخيم الهول وتهديد العراق القادم
لن اعيش في جلباب امريكي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك