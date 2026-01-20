امريكا وايران حرب الذكاء الاصطناعي

صباح الرسام

كانت الحروب تعتمد على قوة القنابل والصواريخ وبعد مدى وقوة تاثيرها في المعارك ، اما اليوم مهما كانت قوة الأسلحة وتأثيرها بدون الذكاء الاصطناعي تكون صفر على الشمال .

وفي عصرنا بكل الأحوال يكون الذكاء الاصطناعي هو اللاعب الرئيسي الذي يحسم المعركة لانه يربط الصواريخ والرادارات والاقمار الصناعية بشبكة معقدة ودقيقة ، لتتم عملية ضرب الاهداف بالتوجيه الدقيق او اعتراض صواريخ او طائرات مقاتلة او طائرات مسيرة مقاتلة او استكشافية تجسسية ، ناهيك عن استخدامه بالهجمات السيبرانية لسرقة المعلومات الاستخبارية .

اليوم العالم يترقب بقلق اندلاع حرب تشنها امريكا ومعها اسرائيل واغلب دول حلف الناتو على الجمهورية الاسلامية حرب امريكية ايرانية ، لكن امريكا تخشى الوقوع في مستنقع لا تخرج منه الا بهزيمة نكراء ، لانها تعلم جيدا قوة وقدرة ايران التي ادهشت العالم بحرب 12 يوم التي دمرت فيها اسرائيل وعجزت امريكا والناتو عن حمايتها رغم دعمها اللا محدود بأفضل واحدث انواع الاسلحة والتقنيات الالكترونية .

ان النصر الذي حققته ايران ليس بقوة الصواريخ الفرط صوتي والطائرات المسيرة رغم تطورها لكن بفضل الذكاء الاصطناعي لو لا الذكاء الاصطناعي الايراني ما وصل صاروخ واحد لهدفه ، والمعلوم ان امريكا واسرائيل يمتلكون الذكاء الاصطناعي ( جات جي بي تي ) المتطور بالمقابل ايران تمتلك ذكاء اصطناعي هجين ( يجمع بين الذكاء الاصطناعي الامريكي جات جي بي تي والذكاء الاصطناعي الصيني بيب سيك ) لعدم ثقة ايران بالاخرين جعلت ذكاءها الاصطناعي هجين ومتطور وقد برهن على افضليته بعدة مناسبات اهمها الهجمة السيبرانية التي استهدفت مواقع اسائيلية استخباراتبة وامنية وحربية وعدة وزارات مدنية وحتى حساب نتياهو ، وهجمات سيبرانية استهدفت مواقع أمريكية حساسة واستهدفت حملة ترامب الانتخابية وارسلتها لمنافسه جو بايدن وقبل ايام تم اختراق حساب ترامب الشخصي ايضا وهذا يعني ان الذكاء الاصطناعي الايراني متطور جدا .

لقد اثبت الايرانيون افضليتهم بهذا المجال وخير دليل دقة اصابة اهداف العدو الاسرائلي رغم بعد المسافة تسير الصواريخ السريعة وبقدرة تمويه عالية وتصل بدون اي عرقلة وتصيب الاهداف بدقة وحولت مراكز ومقرات اسرائيلية الى ركام ، والشيء بالشيء يذكر كلنا يتذكر كيف وجهت ايران ضربة مدمرة لقاعدة عين الاسد الامريكية في الانبار ردا على اغتيال قادة النصر ، رغم التحصينات وتنكولوجيا الدفاعات الجوية والاقمار الصناعية لكنها فشلت امام الصواريخ الايرانية وحولت القاعدة الى رماد مع مئات القتلى والجرحى الامريكان ، وايضا نجاح الضربة الصاروخية بتدمير قاعدة العديد الأمريكية في قطر .

لقد اصبح الذكاء الاصطناعي هو العامل الرئيسي بكل المجالات وخاصة الحروب فمن يمتلك الذكاء الاصطناعي الافضل سيمتلك عناصر القوة وينتصر ، وبدونه لا فائدة من حجم ووزن وسرعة ومديات الصواريخ وكثرة اعدادها ولا فائدة من قوة واعداد الطائرات والدفاعات الجوية والاقمار الصناعية .