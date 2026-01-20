حين اسقط الشعب الايراني قميص عثمان من يد ترامب !!

سعيد البدري

حقيقة ما جرى في الشارع الايراني ،ولا شيء اخر سوى الحقيقة ،لانها ببساطة هي من افشلت المسعى الامريكي رغم كل محاولات التوظيف والتضخيم، والتي لا يمكن القفز فوقها بأي حال من الاحوال ،حيث أثبت الشعب الإيراني ، أن ما يسمى بالثورة او الاحتجاجات في جوهرها كانت وما تزال مطلبية، وأن الشارع الإيراني لم يكن يومًا أداة هدم للدولة بقدر ما كان أحد عناصر تقويمها وتصحيح مساراتها.

وهي بعكس ما اراده ترامب ،الذي جهد على تقصى هذه الحقيقة عمدا، لأن الاعتراف بها يُسقط فكرة الانهيار التي اراد تسويقها سياسيًا.

فالاحتجاجات حسب فهم الإيراني، لايعد إعلان قطيعة مع الدولة، بل شكل من أشكال الضغط الداخلي لتحسين الأداء، ومعالجة الخلل، وإعادة ضبط العلاقة بين المجتمع والمؤسسات، وقد أثبتت تجارب سابقة أن جزءًا واسعًا من هذه التحركات انتهى بإجراءات إصلاحية أو نقاشات علنية أو مراجعات في السياسات، ما يدل على أن الشارع الإيراني يعمل داخل منطق الدولة لا ضدها،و هذا ما لا يناسب خطاب ترامب، الذي لا يرى في الاحتجاج إلا فرصة لإعادة إنتاج مشروع تهديم ايران وهو ما فشل في تحقيقه بالحصار والعقوبات مرارا وتكرارا .

ما يثبت حالة التدخل واصطناع الشغب هو ما سجله مسار الاحداث ،فمنذ اللحظة التي اعلنت فيها بعض المطالب الاجتماعية لتحسين الوضع الاقتصادي ، سارعت منظومة خارجية إلى خطف المشهد، لتُعاد صياغة المطالب بلغة سياسية قصوى، حيث قدَّم المحتج بوصفه ثائرًا على الدولة لا شريكًا في تقويمها ،واختزلت الأصوات المتنوعة في خطاب واحد، وطمست حقيقة أن كثيرًا من المحتجين يطالبون بتحسين شروط المعيشة والخدمات ، لا تفكيك النظام أو استدعاء الخارج بهذه الطريقة، حيث يراد تحويل الاحتجاج المَطلبي إلى مادة خام لمشروع سياسي لا علاقة له بأهداف الشارع الايراني المعلنة.

وفي هذا الإطار، يصبح التناقض واضحًا بين الداخل والخارج، ففي الداخل، يظهر مجتمع حيوي يحتج ويضغط ويتراجع ( حين تتحول التدخلات الى تهديد) ويتقدم ضمن معادلة وطنية مفهومة ومعلومة المقاصد ( ان الحكومة جزء من الشعب ،والنظام السياسي خيار لا فرض) ، بينما في الخارج تُبنى صورة نمطية عن شعب في مواجهة وجودية مع دولته ، ولان في ايران شعبا حرا ونزيها فقط عمد الشعب بتظاهرات التأييد الى فضح هذه الصورة التي لم تكن يوما تشبه حقيقتهم ، بل تخدم أجندة أمريكية تريد إقناع العالم بأن أي ضغط إضافي، أو عقوبة جديدة، أو حتى تصعيد أمني، هو استجابة لإرادة الشعب ،الذي اسقط الرواية وفندها بشجاعة ليكشف الغطاء عن مجاميع الاجرام والتخريب ويفضح ارتباطاتها بالخارج ورواياته الزائفة.

إن ما يغفله خطاب ترامب ومن يدورون في فلك الامريكيين عمدًا هو أن الدولة التي يشارك شعبها في مساءلتها والاحتجاج على أدائها ليست دولة على وشك الانهيار، بل دولة تخوض صراعًا داخليًا على الإصلاح والتطوير، والفرق شاسع بين مجتمع يطالب بحقوقه من داخل الإطار الوطني، ومجتمع يُدفع دفعًا إلى الفوضى خدمة لأهداف خارجية، لهذا فإن تحويل الاحتجاجات المطلبية إلى أداة هدم ليس قراءة خاطئة فحسب، بل تزوير متعمد للواقع وهو قفز على كل الوقائع.

في المحصلة لا يمكن فصل ما يجري تصويره وتزييفه بخصوص الاوضاع في ايران عن سياق الضغط الأميركي، ولا عن محاولات الادارة الامريكية المستمرة للثأر السياسي تحت عناوين براقة تعد البسطاء بما لايتقبلونه وهو الخبز مع سلب الكرامة والعزة ، لكنه خطاب يصطدم بحقيقة ثابتة تقول أن الشعب الإيراني المبدئي والواضح مهما اختلف مع حكومته، فقد أثبت على الدوام أنه جزء من فاعلية الدولة لا نكوصها، وأن الاحتجاج عنده ليس مدخلًا للانهيار كما يُراد له أن يكون، بل أحد أدوات تصحيح المسار التي تُبقي الدولة قائمة وقادرة على المواجهة ،ليسقط الشعب بذلك قميص عثمان من يد ترامب والصهيونية العالمية المجرمة.