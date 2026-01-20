الشاهنشاه آريامهر ملك ملوك ايران وزوجته يوم طلبوا وثيقة سفر لاجئين..!

صورة لأمبراطور ايران الذي لقب نفسه شاهنشاه أي ملك الملوك مستلقي على الفراش مع زوجته ينتظر الموت .

يذكر الكاتب المصري محمد حسنين هيكل في كتابه «مدافع آيات الله» : أن شاه إيران « محمد رضا بهلوي» بعد هروبه من ثورة الخميني، تنقل في أكثر من بلد، حيث لم يكن مرحباً به، وكانت إحدى محطاته في بنما التي ضاقت به وبعائلته، وطلبت منه الرحيل، فاتصلت زوجته «*فرح ديبا*» بـآغا خان رئيس مفوضية اللاجئين الدولية التابعة للأمم المتحدة، وطلبت منه توفير جوازات سفر للشاه وعائلته حتى يتمكنوا من التنقل بحرية، وحين تأخر عليها في الرد، واقتربت مدة بقائهم في بنما من نهايتها، أعادت الاتصال به في وقت متأخر ليلا وهي تبكي وتقول له إننا في أشد الحاجة لأية وثيقة نستطيع أن نخرج بها من بنما “أرجوك أن توفر لنا أي وثيقة، حتى لو كانت *وثيقة لاجئين*”!!!

أنظر الى الذل الذي لاقته فلم يكن أحد يتصور أن يأتي يوم تطلب فيه «*إمبراطورة فارس*» التي تضع على رأسها تاجا مذهباً فيه أكبر جوهرة اكتشفها البشر…..*تطلب وثيقةَ لاجئين* …!!

تلك ارادة الله فلا تتكبر !

ما أنت بعد موتك إلا وجبة طعام للدود !

في التاريخ عبرة،

*قال تعالى: {فاقصص القصص لعلهم يتفكرون*} .