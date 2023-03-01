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الترف السياسي والفكري 

50 2023-03-01

عباس الزيدي ||

 

هناك نوع من  الترف يتمثل بالخوض بما لايهتم   بقضايا  الناس  واحتياجاتهم الضرورية  او تلك التي تلامس حياتهم  وتكون بعيدة عن مشاعرهم  واهتماماتهم •   

ان مهمة التبليغ مسؤولية الجميع ينهض بها كلا بحسبه  تنطلق من الاسرة والشرائح والفئات والاحزاب والمنظمات والهيئات بمعنى انها تضامنية  وهذه المهمة المجتمعية  لاتقتصر على توفير الحاجات والمطالب  فحسب بل على التنوير ونشر  الوعي ومحاربة  الجهل والاشارة الى مكامن الخطر وسبل مواجهتها  والترف هنا  على مستويات متعددة منها 

1_  الطبقة السياسية •

كثير من عناصر هذه الطبقة  بعيدة عن هموم  المواطن  وتعيش حالة فوقية  وكأنها في كوكب آخر وبيئة مختلفة  بعيدة عن الواقع  حتى ان البعض يشعر انها غريبة  علما ان من صلب واجب تلك الطبقة الشرعي والقانوني  والاخلاقي  النزول الى افراد المجمتع  ومعرفة مطالبهم  وملامسة مشاعرهم واحاسيسهم  لانهم اولياء النعم وبواسطتهم تبوأو تلك المكانة واصبحوا في مركز القرار وان هذا الامر بحاجة الى ديمومة وتواصل واستمرارية وبناء علاقة ثابتة لامرحلية او وقتية نفعية موسمية  وهي تقتضي مجموعة من الأنشطة  والمبادرات تنهض بها مجموعة من المؤسسات والمنظمات    لكي يكتمل البناء العقائدي المؤدلج الرصين للنهوض بالمجمتع القويم  سواء في مواجهة  الاخطار او عملية  بناء  المستقبل الزاهر 

2_ النخبة المثقفة •

تتحمل النخبة المثقفة مسؤولية كبيرة في استنهاض  الهمم والتنوير وتوجيه الراي العام وحشده وتوفير وسائل الضغط على اصحاب  القرار تارة وعلى المواطن نارة اخرى لما تمتلكه من كم معرفي واساليب عمل عن تجربة و خطاب ناجع ومؤثر

لكن للاسف الشديد نرى اغليها انزوى جانبا واختص مع نخبة النخبة واليعض الاخر استغرق في المصطلحات وتعلق في النظريات وتاويلها او تفسيرها غير آبه بالمهمة والمسؤولية التي من الواجب النهوض بها   وهذا الاستغراق بالمفردات المعجمة يشكل عشرات  الحواجز بين النخبة والافراد وان عملية التنظير والتأطير لانكفي وهي بحاجة الى التنفيذ من خلال النزول الى الميدان نزول فاعل وقوي حسب برامجيات  ومناهج مؤثرة تسهل عملية التفاهم والتفاعل بين النخبة والافراد

3_ افراد المجتمع •

العقول والفهم والادراك على مستويات مختلفة وبالقدر الذي تتحمل فيه الطبقة  السياسية والنخبة المثقفة المسؤولية كذلك يتحمل الافراد ذات المسؤولية  ليس فقط على مستوى التعاطي والتفاعل   والادراك الفاعل بل على مستوى التبليغ ايضا

وهناك من اصيب بهذا الترف عن طريق  اللامبالاة او الميل  الى الجدل  غير النافع وغير الواقعي •

الكلمة الطيبة صدقة

(جهاد التبيين )

 

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