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شئ من الصراحة حول هموم ومطالبات المتقاعدين  


صادق الصافي ||

 

كاتب - صحفي عراقي مقيم في النرويج

 

الى - دولة السيد رئيس الوزراء المحترم -

 

السلام عليكم

تحياتنا و تقديرنا لكم

شخصياً و يشترك معي في الرأي غالبية المواطنين العراقيين ، بأن الوجود المشرق للاستاذ محمد شياع السوداني المحترم على رأس هرم السلطة الوطنية العراقيه هو مكسب تاريخي عظيم ، ولا اخفي عليكم انني ومجموعة كبيره من المواطنين في مدينتنا وسط النرويج- كنا متحمسين جداً ، ابتهجنا بفرح غامر و نثرنا الورود و وزعنا الحلوى ،احتفالاً بانتخابه لثقتنا بكفاءته المهنيه و ارادته  الوطنية الصلبه القويه و انسانيته المخلصه .

ومع كل الاحترام لجهود سيادتكم الواضحة لكل مواطن امين ، فانني تابعت ردود الافعال لدى شريحة مهمه من المتقاعدين وقصدت وحرصت توضيح بعض الشكاوى والمناشدات بأيجاز و التي نشرت في المواقع الالكترونية و وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعه.

1-هذه المجموعة من المتقاعدين - تعتبر الحزمة الاخيره من الاصلاحات وتسهيل الاجراءات للمتقاعدين والتي صدرت اخيرا من مجلس الوزراء الموقر ، بانها تخص وتهتم بالمتقاعدين الجدد أو الذين سيتقاعدون لاحقاً .

2- نقابة المتقاعدين أعلنت عن مطالباتها بزيادة رواتب المتقاعدين و التاكيد على متقاعدي ( الحد الادنى ) الى الضعف ، لكي يتمكنوا العيش بأكتفاء نسبي ، يحفظ لهم كرامتهم الانسانيه بشكل مشرف.

3- اصحاب الشيبة البيضاء ينتظرون مبادرة السيد رئيس الوزراء المحترم في مفاجاة كبيرة ساره ، خاصة وهم ينظرون الى الله أولاً  ثم له .

4-تأمل نقابة المتقاعدين الموافقة على مقابلة سيادته لشرح وجهة نظرهم بشكل مفصل و بيان ظروف الحياة ومعاناة ملايين المتقاعدين.

5- هناك من يقول - نطالب بالتظاهرات في كل محافظة لابراز حقوقنا المشروعة والمغيبة من الحكومات السابقة كافة ؟

6- الحزمة الاخيره من الاصلاحات للمتقاعدين قد تشمل فئة قليله لا تتجاوز 10‎%‎ ، وماذا عن الاكثريه الباقيه من المتقاعدين الاقدم.

7- العراق بقيادة الاستاذ السوداني المحترم ، يحتاج لثورة شاملة في الاصلاحات الحقيقية الواقعية الملموسه ، بضمنها اصلاح حقوق حوالي 3 ملايين من الفئةالمضحية( المتقاعدين).

8- أشاد كثير من المتقاعدين بوصفهم للسيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بأنه رجل الانسانيه وطني متواضع عادل منصف و شجاع .

9- هناك مجموعة من المواطنين لديهم خدمة 20 سنه ( اقل او اكثر ) قدموا استقالاتهم في زمن النظام السابق ولم يحصلوا على اي حقوق تقاعديه او تكريميه ، و يطلبون من سيادته شمولهم لانهم خدموا الوطن لسنوات طويله بشكل فعلي ؟

10- هناك ( البعض ) اعتبروا الحكومات السابقة ( صامته - مغلسه ) ولا تسمع نداءات المتقاعدين المتضررين الذين يعانون من ضنك غلاء المعيشة- الايجارات / الامراض المزمنة و الاطباء و الادويه - دراسة الاولاد - الكهرباء والماء و المولدات - و واجبات اجتماعيه - ويطالبون سيادته بقرارات استثنائيه شجاعة تحسب له و تغير واقع الحياة للمتقاعد في حياة كريمه .

11- تطبيق المادة 36 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014. وانهاء معاناة بعض المشمولين بهذه الماده وفقراتها .

12- اعتبر ( البعض ) عرقلة تحسين مستوى المتقاعدين ، يقف خلفها ( اعداء النجاح ) جهات ( معتمه رماديه ) تريد عرقلة الاصلاحات العامه التي تقوم بها الحكومة الحالية .

13-السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي زار و تفقد دولاً مهمه كثيره في العالم و اطلع على تجارب حيه واقعيه في الدول المزدهرة المتحضره ومنها النرويج و له معرفة واسعه في الحقوق الانسانيه ومنها حقوق المتقاعدين وكبار السن و يعرف المزايا الانسانية والخدمية والترفيهيه والحياة الحره الكريمه التي توفرها تلك الدول لمواطنيها المتقاعدين خصوصاً و تكريمهم بالمبادرات التي تخدم واقعهم المادي والمعنوي الصحي والخدمي

14-يتطلب من سيادته توجيهات ملزمه للدوائر الحكومية لبذل قصارى الجهد والمزيد من التقدير والاحترام لذوي الشيبة البيضاء ( المتقاعدين ) بكل صنوفهم ( مدنيه و عسكريه ) لانهم بذلوا اعمارهم وافنوا حياتهم من اجل خدمة وطنهم ، والزام الجهات الحكومية وحتى الاهليه بتسهيل مهامهم ومراجعاتهم جهد الامكان و محاسبة الموظفين المتلكئين و المرتشين و المبتزين من اجل انجاز معاملاتهم ، والتفضل بايجاد فرع خاص لشكاواهم مرتبطه بالنزاهة وانصافهم بالعدل والاحسان .

15-حقوق المتقاعدين في الحياة الحرة الكريمة والعيش المحترم يحتاج مساندة ( النواب في البرلمان ) لدعم تشريعات الحكومة الجديدة بشكل كاف .

كما ينعم المتقاعدين في دول الخليج و اوربا وغيرها من الدول التي تحترم متقاعديها ، والعراق بفضل الله بلد ثري غني وخيمة العراق واسعه تشمل الجميع ، و يستنكر المتقاعدين تصريحات بعض النواب ( القله ) لايجاد تبريرات الموازنة و التضخم التي تقمع لقمة العيش للبسطاء ، فيما يسكت هولاء القله عن الامتيازات الممنوحة المذهله للنواب والوزراء و الاف الدرجات الخاصه ؟ ويتساءلون هل تكفي 500 الف رصيداً لتلفون النائب او المسؤول الخاص ؟

16- طالب و اقترح بعض المتقاعدين تعميم مقاطعة الانتخابات البلديه و النيابية  من قبل ملايين المتقاعدين و عوائلهم في حالة عدم اصلاح الاوضاع المعيشيه وزيادة الرواتب بشكل كافي .

17- مطالبة ( البعض ) برفع عريضة احتجاج لاشعار الامم المتحدة بهموم ملايين المتقاعدين وفقر الحال و قلة المورد و تعسف الاجراءات في الدوائر الحكومية التابعة بمراجعاتهم .

18- مطالبات برفع ( الدعاء لله ) على الحكومات السابقة ؟ لانهم خذلوهم ؟ وابقوهم في العوز ، رغم الثراء  الفاحش لكبار المسؤولين ؟

و يأملون خيراً في هذه الحكومة .

19- البعض -كتب - ان الحكومات السابقة شرعت القوانين ولم تنفذها على ارض الواقع ؟ لو كانت بعض مواد القانون تخص المتنفذين الكبار ( …) فطبقوها على عجل ( فورا )

20- نحن المتقاعدون ننتظر حكمة وانسانية الاستاذ السوداني المحترم. و املنا انه سيخطو خطوات استثنائيه جريئة شجاعه ، وان يتخطى الروتين و مجاملة المستشارين لانقاذ ملايين المتقاعدين و عوائلهم و املهم كبير . خاصة وانهم لهم تجارب غير ساره مع الحكومات السابقة التي لم تنصفهم واعطت ( الاذن الطرشه ) و حصدت كراهية الناس لهم .

21- بعض المواطنين طالبوا باعادة سن التقاعد الى عمر 63 سنه

22-بعض المواطنين طالبوا بضرورة الاسراع بمساواة رواتب المتقاعدين ؛ توحيد رواتب المتقاعدين ( عسكريين ضباط و منتسبين و مدنيين ) انصافاً للعداله .

23- مجموعة من المتقاعدين  اعترضوا على الفارق الكبير بين رواتب المتقاعدين الذين افنوا اعمارهم بالخدمة 20 سنه او اكثر. خدمة فعليه و يستلم الراتب الحد الادنى 500 الف ؟ بينما رواتب ( رفحاء السعوديه ) لكل شخص من العائلة 1 مليون و ربع المليون او اكثر ل 3 سنوات في كمب تحت رعاية الامم المتحده ؟

24- المتقاعدين خسروا ربع رواتبهم بفعل المضاربات بالدولار. وارتفاع اسعار السلع الغدائيه و الكهربائيه والالبسة والخدمات وعدم عودتها للوضعيات الطبيعيه و هم ( لا ناقة لهم و لا جمل )؟

 

شكرا للطفكم و ندعو الله لكم بالتوفيق والنجاح لخدمة العراق العزيز وشعبه الابي الكريم .

 

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