وزارة التجارة والحصة التموينية..!

هادي خيري الكريني ||

كاتب مختص بالاحصاء والمال والاقتصاد والسياسة

· رز الحصة التموينية اردئ من العلف الحيواني !

· وسرقة نصف حصة السكر نهارا جهارا !

مفردات الحصة التموينية التي توزع من قبل وزارة التجارة هي المواد الغذائية الرئيسية للشعب العراقي .

وهي تختلف من بلد إلى آخر وعليها يتم قياس التضخم ونسبة الفقر في البلد والتزمت الدولة العراقية بتوفيرها منذو نشوء الدولة العراقية وبشكل متفوات من حكومة إلى أخرى ولكن كل الحكومات المتعاقبة حاولت توفيرها بنسبة معينة وحسب إمكانيات الدولة في ذلك الوقت منها توزع كتموين ومنها توفر بأسعار مناسبة لحماية المستهلك والحد من التضخم ..

المواد الغذائية الرئيسية بالعراق هي ( الرز والسكر والزيت والطحين ) الرز الذي يوزع هو لايصلح كعلف حيواني في كل القياسات والعلف بالسوق اغلا منه بعشرة مرات ويمتنع المربين عن شرائه لردائته وانتهاء مدة صلاحيته.

ولا تأكله المواشي فيباع بالأسواق باصغر وحدة للعملة( 250) ويخلط مع بعض الحبوب الأخرى ليكون علف بل اردئ علف حيواني وهذا ليس تجني والله والعوائل الفقيرة التي تطبخ هذا العلف مفيد لها لانه يقلل من كمية استهلاك الرز ، لانه لايستطيع الفرد اكل اكثر من ثلاثة ملاعق لسببين الأول طعمه غير مستساغ والثاني كالحصوة لا ينضج وتشتريه وزارة التجارة العراقية كرز درجة أولى.

وطبعا أمواله تذهب لفساد الاحزاب التي من حصتها وزارة التجارة ولا عين التدمع ولا قلب اليخشع ولقد كتبنا عشرات المرات من هذا النهب .

والاهتمام بالشعب بالإعلام فقط

وقلنا ياسادة ياكرام وزارة التجارة ينخر بها الفساد وتحتاج إلى هيكلة وجوبا واقالة الوزير وجوبا فلا ينفع عذل معاه ولا لوم لان الوزارة بيعت عليه بيع ودفع الثمن أحزاب فاسدة. والان تسترجع الثمن الف ضعف.

الأموال التي تخصص لوزارة التجارة فقط وفقط تعادل موازنة اربع دول عربية منها سورية والاردن ولبنان .

ارجوك لاحظ فقط من قانون النهب الغذائي تم تخصيص أربعة عشر مليار ذهبت بجيب الخنجر ومن لف لفهم الحلف الثلاثي سيء الصيت .

والشعب يوزع عليه حصة تمونية هي عبارة عن حصوة بل ارخص من الحصوة هذا بالنسبة للرز .

اما السكر تم سرقة نصف الكمية المخصصة للفرد من زمن النظام البائد واشتروا بدلها حمص وعدس او فاصوليا ولم يتم اضافة اي مفردة بالمطلق انما هو احتيال وضحك على ذقون هذا الشعب المظلوم تم قطع نصف حصة السكر صار اكثر من سنتين ومع تغير الوزراء ولكن بقت نفس الاحزاب الفاسدة تدير الوزارة ونبهنا قبل تشكيل الحكومة وقلنا ياسادة ياكرام

دوروا الوزارات لأنها أصبحت دولة بين أحزاب فاسدة اموالها تذهب إلى جيوب الاحزاب واقصد بها بالنص الاحزاب السنية فإنها تعتبر البلد ليس بلدها طالما الشيعة شركاء بالبلد وليس عبيد فاليدمر.

والاكراد لاقامة دولة المزعومة .

فابقاء الوزارة لنفس الاحزاب تدمير للبلد..

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

وعدت بتغير الوزراء الفاسدين واستبدالها بوزراء اكفاء ولا ياخذ رأي الاحزاب ولقد انتهت الفترة ولن يلوح بالافق تغير ؟

لا أقول غير الوزير بل إقالته وهيكلة كل الوزارة بقضها وقضيضها واعادة تنظيفها واحالت كل الوكلاء والمدراء العامين للقضاء والتهمة جريمة في وضح النهار سرقة أموال الوزارة نهارا جهارا ولم يصرف منها حتى الربع (قسمة فنبخ أربعة برحل وواحد بمطي )

حكومة الاطار الشيعي التنسيقي ..

قيادة الاطار الشيعي التنسيقي ....

وزارة التجارة دمرت البلد يكفي قولوا لاحزاب السيادة يكفي نهب قفوا ؟

الا يوجد من يخاف الله في هذا الشعب المظلوم ...؟

أوقفوا وزارة التجارة عند هذا الحد من النهب !