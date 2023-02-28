المقالات

أضواء على قاعدة التزاحم الإسلامي في الفكر النبوي…


الدكتور علي زناد كلش البيضاني ||

 

التبصر المعرفي للمصطلحات يُسهم في وضع المُتلقي على حقيقة الموضوعات المطروحة لا سيما ذات الأبعاد غير الطافحة والواضحة للعيان أو قل هو المعنى الباطن الذي يحتاج من القارئ الغوص في دهاليز النص والتواءاته في قبال ظاهرية النص التي لا تحتاج إلى ذلك ، وإذا أمكننا أن نضع حداً ومفهوماً للتزاحم الإسلامي فيمكن أن نقول أنه إذا توقف واجب أهم على مقدمة محرمة فلا بد من الحفاظ على ذلك الواجب الأهم وفي سبيل حرمة المقدمة لا يجوز تبرير ترك الواجب الأهم لمدخليتهِ تحت الإطار التحريمي غير المشروع لذلك الأمر ، بمعنى آخر هو تقديم الأهم على المهم ، والمتتبع لنصوص السيرة النبوية يجد مصاديق دالة تُحقّل ضمن هذه الدائرة المُباحة في الفقه الإسلامي التي سيرتها الضرورات المُلحّة في أمكانية عدم التفريط بالمهمة الأسمى والأرفع من أجل عائق يمكن معالجته فيما بعد إذا ما قورن بين الأثنين كإيضاح تعادلي لترجيح الأفضل ، لكن الأغلب ممن لم يتبحر في هذا المفهوم طرح إشكالات وأشار بالسلب للسلوكيات النبوية عند إقدامهِ على التطبيق العملي لهذا الأمر وفق البناءات المرسومة من السماء التي تُتيح له ذلك ، وهذه الإشكالات طُرحت في الأغلب من غير المنتمين للمدرسة الإسلامية والعذر لهم في ذلك كونهم لم يطلعوا على أدبيات هذه المدرسة ومقرراتها مما تولد لديهم تصور خاطئ ومنقوص ، أما من انتقد السلوك النبوي وهو ممن يحسبون على الإسلام فلا يمكن إخراجه من دائرة أما قصور في الرؤية التحليلية وانخفاض الوعي الفقهي والتاريخي لديه أو المعرفة الحقّة لصوابية الفعل النبوي لكن الجحود والأنانية شكلتا الموجه الأساس للمنظومة الاعتقادية له ، لكن القراءة الواعية للنصوص ومعرفة الآثار الإيجابية المترتبة للفعل النبوي في قبال خطورة ترك ذلك تمكّن المخالف من الانصياع والارعواء لما كان يبغيه النبي ( ص وآله ) ، وسنقتصر على نموذجين من مصاديق التزاحم الإسلامي عند النبي ( ص وآله ) إذ كان الجيش الإسلامي في غزوة من غزواته مضطراً إلى الخروج من المدينة عن طريق معين لأنه أفضل الطرق المُوصلة للعدو لاعتبارات عديدة لا مجال لذكرها ، وهذا الطريق كان فيه مزرعة لأحد الصحابة ، وكان لا بد للجيش حينما يمر بهذه المزرعة قطعا سيؤدي إلى إتلاف المحاصيل الزراعية وتُصاب الأرض بالأضرار بحكم طبيعة حركة الجيش ، عند ذلك احتج صاحب هذه المزرعة وجاء إلى الرسول الأكرم ( ص وآله ) وقال له مزرعتي ومالي ، فلم يجبه الرسول ( ص وآله ) واصدر أوامره للجيش فمشى في هذه المزرعة حتى لم يبق في هذه المزرعة شيء ، كل ذلك لان النتيجة كانت أهم من المقدمة لأن التحرك العسكري هذا كان يسير لأجل هدف سامي يؤمن فيه حدود الدولة الإسلامية ويرد العدو فلا ضير في إتلاف أرضاً زراعية في قبال الحفاظ على الخط الرسالي وحفظ دماء المسلمين ، والحال كذلك ينطبق على غزوة النبي ( ص وآله ) لبني النضير بعد تحصنهم وعدم مقدرة الجيش الإسلامي على مواجهتهم نتيجة عائق وجود الشجر ، إذ ذكر ابن هشام في السيرة ما نصه "  فتحصنوا منه في الحصون فأمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بقطع النخيل والتحريق " ، إذن تكون الاعتبارات المنطقية هي الحاكمة والمقررة في السلوكيات النبوية ولا يمكن الإشكال على الأفعال النبوية عند دراستها دراسة واعية واستخراج القيم والآثار الإيجابية التي ستتولد منها.

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامام السجاد ( ع ) وثقافة الوعي
سانليغو والاحزاب الشيعية
وزارة التجارة والحصة التموينية..!
أضواء على قاعدة التزاحم الإسلامي في الفكر النبوي…
إسرائيل الثانية..!
تاريخ العلاقة الكردية الشيعية..
هل جزاء الاحسان مسلسل معاوية ؟!
مكافحة الفساد المالي والإداري بين الرئيس ووزارءه
المعلم..عطاء لن ينتهي
نائب يحرض على النظام والسلم الامني بالعراق..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك