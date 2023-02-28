إسرائيل الثانية..!

نزار الحبيب ||

‏هل تعلم عزيزى القارىء ان هناك دولة يهودية ثانية فى العالم بعد إسرائيل ؟.

لعل الكثيرين لا يعلمون بوجود منطقة حكم ذاتي يهودية تقع في روسيا الاتحادية، وتتمتع بحكم ذاتي منذ الإعلان الرسمي لقيامها عام 1934م وحتى الآن.

حيث شكلت السلطات السوفيتية في عام 1924 لجنة معنية بحل المشكلة القومية لليهود وأسكانهم في المناطق التي سكنوها تاريخيا، أي في جنوب أوكرانيا والقرم وبيلاروس وأوزبكستان وجورجيا وداغستان وأذربيجان. لكن في عام 1928 قررت الحكومة السوفيتية تخصيص المناطق المحاذية لنهر أمور في محيط مدينة بيروبيجان في الشرق الأقصى الروسي لإسكان اليهود.

وفي عام 1934 نالت المنطقة المذكورة صفة المقاطعة ذات الحكم الذاتي وأصبحت بيروبيجان عاصمتها. وتعد هذه المقاطعة أول دولة يهودية في العالم، وتوافد إليها اليهود من شتى بقاع الأرض وتجمعوا فيها، فيما كان يراها اليهود محطة تمهيدية وتجريبية للانتقال إلى ما يسمونه “أرض الميعاد”.

وتقع منطقة الحكم الذاتي اليهودية (JAR) جنوب شرق روسيا، وتحدها الصين من الجنوب، ويبلغ عدد سكانها قرابة 190 ألف نسمة، من اليهود والمسيحيين والمسلمين من قوميات مختلفة، وتعتبر «اليديشية» لغة رسمية لها إلى جانب الروسية، وتمتد على مساحة 36300 كم متر، أي مقاربة في المساحة لمساحة فلسطين البالغة 27000 كم متر.

وتعد منطقة الحكم الذاتي اليهودية «JAR» إحدى الكيانات الاتحادية في روسيا بمستوى إقليم «أوبلاست»، إذ تضم روسيا جمهوريات «ولايات» وأقاليم «أوبلاست» ومقاطعات «كراي» ومناطق مستقلة ذاتيا ومدن اتحادية.

ستالين هو اللي عملها و رحل اليهود قصريا إليها وكانت في الأصل فكرة واحد يهودي إسمه تروتسكي..

‌‌‎ليون تروتسكي ، من اوائل البلاشفة، و كان المرشح الاول لخلافة لينين.

لكن ستالين تغلب عليه و نفاه للمكسيك، قبل ما يبعث رجل و يغتالوه بفأس

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