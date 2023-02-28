المقالات

إسرائيل الثانية..!


نزار الحبيب ||

 

‏هل تعلم عزيزى القارىء ان هناك دولة يهودية ثانية فى العالم بعد إسرائيل ؟.  

لعل الكثيرين لا يعلمون بوجود منطقة حكم ذاتي يهودية تقع في روسيا الاتحادية، وتتمتع بحكم ذاتي منذ الإعلان الرسمي لقيامها عام 1934م وحتى الآن.

حيث شكلت السلطات السوفيتية في عام 1924 لجنة معنية بحل المشكلة القومية لليهود وأسكانهم في المناطق التي سكنوها تاريخيا، أي في جنوب أوكرانيا والقرم وبيلاروس وأوزبكستان وجورجيا وداغستان وأذربيجان. لكن في عام 1928 قررت الحكومة السوفيتية تخصيص المناطق المحاذية لنهر أمور في محيط مدينة بيروبيجان في الشرق الأقصى الروسي لإسكان اليهود.

 وفي عام 1934 نالت المنطقة المذكورة صفة المقاطعة ذات الحكم الذاتي وأصبحت بيروبيجان عاصمتها. وتعد هذه المقاطعة أول دولة يهودية في العالم، وتوافد إليها اليهود من شتى بقاع الأرض وتجمعوا فيها، فيما كان يراها اليهود محطة تمهيدية وتجريبية للانتقال إلى ما يسمونه “أرض الميعاد”.

وتقع منطقة الحكم الذاتي اليهودية (JAR) جنوب شرق روسيا، وتحدها الصين من الجنوب، ويبلغ عدد سكانها قرابة 190 ألف نسمة، من اليهود والمسيحيين والمسلمين من قوميات مختلفة، وتعتبر «اليديشية» لغة رسمية لها إلى جانب الروسية، وتمتد على مساحة 36300 كم متر، أي مقاربة في المساحة لمساحة فلسطين البالغة 27000 كم متر.

وتعد منطقة الحكم الذاتي اليهودية «JAR» إحدى الكيانات الاتحادية في روسيا بمستوى إقليم «أوبلاست»، إذ تضم روسيا جمهوريات «ولايات» وأقاليم «أوبلاست» ومقاطعات «كراي» ومناطق مستقلة ذاتيا ومدن اتحادية.

ستالين هو اللي عملها و رحل اليهود قصريا إليها وكانت في الأصل فكرة واحد يهودي إسمه تروتسكي..

‌‌‎ليون تروتسكي ، من اوائل البلاشفة، و كان المرشح الاول لخلافة لينين.

لكن ستالين تغلب عليه و نفاه للمكسيك، قبل ما يبعث رجل و يغتالوه بفأس

 

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التجارة والحصة التموينية..!
أضواء على قاعدة التزاحم الإسلامي في الفكر النبوي…
إسرائيل الثانية..!
تاريخ العلاقة الكردية الشيعية..
هل جزاء الاحسان مسلسل معاوية ؟!
مكافحة الفساد المالي والإداري بين الرئيس ووزارءه
المعلم..عطاء لن ينتهي
نائب يحرض على النظام والسلم الامني بالعراق..!  
يحاولون عبثاً نفخ الحياة في جثة نتنة عفنة عاوية
إلى بقايا مُنحرفي السقيفة، نريد معاوية الأصلي مو المُزور …
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك