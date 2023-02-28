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إلى بقايا مُنحرفي السقيفة، نريد معاوية الأصلي مو المُزور …


بقلم: علي السراي

 

إلى شيعة إمام المتقين عليّ عليه السلام …لما الغضب ؟ لما كل هذا اللغط حول المسلسل؟ ولما الإمتعاض والإعتراض ؟ أوليس معاوية بأحد مُخرجات سقيفة الغدر ؟ إذاً دعونا ننتظر ما سيُسوقونه لنا أحفاد هند من قيحِ وقُبحِ هذا اللقيط الذي اشترك في إنجابه أربعة من رجال قريش .. دعوا أتباعه من بقية أُمية والعباس بني سعود وأضرابهم يقفون على حقيقة مخازيهم، عوراتهم، فسوق أئمتهم فجورهم،إجرامهم، كفرهم، زندقتهم، دعوهم يرون بأم أعينهم كيف تتساقط، رموزهم، قادتهم، دعوهم يرون مروقهم عن الدين كما يمرق السهمِ من الرمية ، وكيف حولت سقيفة الإنقلاب على الأعقاب دينٌ سماوي إلى مُلك عضوض… نريد أن نرى معاويتهم هذا كيف كان يقف على منبر الشام ويلعن ويشتم خليفتهم الرابع كما يزعمون، نعم .. عليُّ أمير المؤمنين كان يُلعن لمدة ثمانون عاماً، هي سُنة سنها خال المؤمنين لعنه الله وأتباعه، نريد أن نرى كيف غدر معاوية لع ونكث بصلحه مع الإمام الحسن عليه السلام ، وكيف مهد الطريق لسخلهِ يزيد لع لذبح الحسين عليهم السلام، نريد أن نرى صفّين وشجاعة معاوية في قبالة أسد الله الغالب، نريد أن نرى عورة بن العاص التي أنقذته من قبضة ذو الفقار، نريد أن نعرف تأريخ هندٍ التي أكلت كبد عم النبي أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب صلوات الله عليه، دعونا نشاهد كيف ساس معاوية العباد حين استوسق له الحكم، ومافعله بالصحابة الاجلاء كأمثال عمار، وخزيمة، وحجر، وعمرو بن الحمق، ومحمد بن أبي بكر، والأشتر، وأويس، وابن صوحان، وابن التيهان ووو، نحن بشوق لرؤية كل ذلك كي نرى رد فعل بقية طوائف ومذاهب المسلمين، تُرى … هل سيقولون قولتهم بسقيفة الكفر والغدر والخيانةِ وما فعلته بالدين الخاتم ؟؟؟ أم سيتسربلوا بصمت أصحاب القبور؟؟؟ حقيقة أنا بشوق لرؤية المسلسل لأرى كل ما ذُكر آنفاً…وإن لم نرى كل ذلك ( ويقيناً لن نراه ) وقاموا بتسويق اللعين معاوية كخليفة راشداً صائماً ليله قائماً نهاره فهذا لعمر الله السقوط المدوىّ للتأريخ المخزي والمسلسل ومن يقف ورائه، تماماً كما سقط سيدهم معاوية وأتباعه من قبل، وهيهات هيهات أن ينصف التأريخ آل محمد وقد كُتب بيد أعداء آل محمد صلوات ربي عليه وآله…فاوأيم الله هو عهد معهود، ياعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا بن زنا وسفاح وفراش مجهول الهوية… وهولاء جميعهم مجهولوا هوية الأب

ولقد ذهبوا بها عريضة وتقمصوا عارها وشنارها ولن يرحضوها بغسل بعدها ابداً…

 

ملاحظة.. ماذكرته من مخازي خال المؤمنين موجود في كتب الفريقين، وهناك المزيد…

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إلى بقايا مُنحرفي السقيفة، نريد معاوية الأصلي مو المُزور …
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