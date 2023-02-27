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ولادة السجاد "ع" تذكرني بالقادة..!


حسين احمد الحسيني  ||

 

من التقرير المفجع الذي قدم للامام الخامنئي "دام ظله" بعد استشهاد القائد الحاج ابو مهدي المهندس والجنرال العظيم قاسم سليماني  بتاريخ 2020/1/3  ...

نقلاً عن العميد السيّد محمّد باقرزاده مسؤول العلاقات العامّة لهيئة البحث عن مفقودي الأثر في الحرب المفروضة

يقول العميد باقر زادة :

تمثّلت لنا كربلاء أمس عندما أردنا تكفين الشهداء إذ كانت الأجساد مقطعة إربا إربا.

فقد تقطّع بدن الحاج قاسم إلى خمس قطع ؛!!

ولم يكن رأسه على بدنه وبقي منه قسم من الكتف واليد اليمنى !!

وأمّا أبو مهدي المهندس فلم نعثر سوى على بضعة أجزاء من بدنه!!

ومع أنّنا كنا نمتلك كامل الوسائل المطلوبة للتكفين من القماش والقطن والنايلون وغيرها إلا أنّنا لم نتمكّن من لملمة هذه الأشلاء جيّدا ويمّمناهما بصعوبة

_ يروي البعض من أصحاب اختصاص الطب الإيراني و العراقي لكون الجثامين الطاهرة بقيت لمدة ثلاث ايام ما بين العراق والجمهورية الاسلامية،  في فصل اشلاء قادة النصر و أرادة الله و مشيئته، فيقول بعضهم بأنه عندما تزور ابو مهدي المهندس تزور قاسم سليماني و العكس صحيح لكون لم ينجحوا في التفريق بين الاشلاء.. لكن يروي احد المتشمتين باستشهاد الحاج ابو مهدي وفي ذكرئ تاريخ الاستشهاد بأنه يسخر من القادة ويقول "كباب"، وبعد مشاهدته لمجالس عزاء قادة النصر شعر بأنه ندم وفي ذات الليلة، في عالم الرؤية وكأنه قد ذهب إلى قبر الشهيد ابو مهدي المهندس ليعتذر على ما قام به واذا بالشهيد المهندس وهو جالس بهيبتهِ ينتظره عند القبر، وقال الشاب جئتك لطلب السماح وانا نادم على ما سخرت به منكَ،

فقال ابونه الشهيد عندما استشهدت حضر في لحظتها ابي عبد الله الحسين عليه السلام الئ مكان استشهادنا وجمع اشلائي واشلاء من معي من الشهداء..

يقول الشاب اجهشت بالبكاء والصراخ لما سمعت من قصة حضور أبي عبد الله عليه السلام.. ثم ضمني الا صدره وشممت رائحة زكية أطيب من المسك والعنبر، وعندما استيقظت اخذني الندم.

فالسلام على صاحب المناسبة المباركة  الإمام سيد الساجدين زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام  الذي جمع أعضاء أبيه سيّد الشهداء عليه السلام على حصير في واقعة الطف، والسلام على قادتنا الأبرار الذي سلكوا درب الحسين عليه السلام

وسلاما لأرواح مازالت تقدم رغم نفاد أجسادها ..

 

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