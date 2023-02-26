يوم العباس _ يوم  الجريح

عباس الزيدي ||

مولد الامام العباس عليه السلام هو يوم الجريح في محور المقاومة

حيث يحتفل كل ابناء المحور المقاوم من الجرحى ويحتفى بهم

وعميد الجرحى هو السيد القائد الامام الخامنئي اعلى الله مفامه وهو اول الجرحى حين حاول الاستكبار والصهيونية العالمية اغتياله بواسطة اهل النفاق

قبل سنوات وفي مثل هذا اليوم حظينا بلقاء غير مباشر مع سيد المقاومة المنصور سماحة السيد حسن نصر الله في بيروت في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية مع مجموعة من الجرحى من ابناء المحور من لبنان والعراق والبحرين واليمن وسوريا وايران وفلسطين وباكستان وافغانستان

ومن خلال كلمته الرائعة عبر سماحته عن عظيم الامتنان للشهداء الاحياء من الجرحى وان اختيار مولد الامام العباس عليه السلام ذو مضامين عاليه يقع على راسها وفاء الامام العباس القائد الغيور الصبور وثباته رغم جراحه عليه السلام عنوان التصحية والإخلاص للامام الحسين

وبدورنا كجرحى جددنا العهد لامام زماننا ارواحنا له الفداء ولقادتنا ومراجعتا واننا ماضون على ذات النهج والطريق وان جراحنا لن تكون عائقا ومانعا عن مواصلة طريق الجهاد وطريق ذات الشوكة وفي ذات الوقت ان عموم الجرحى هم مشاريع جهادية جاهزة وغير معطلة

يوم الوفاء هو يوم مولد الامام العباس عليه السلام وهو يوم الجريح المقاوم

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