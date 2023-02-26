سارة الزبيدي ||

تعلمنا من زين العباد ان العبد حتى وان مر بأشد مصائب الدنيا الا انه يجب ان يكمل مسيرته ويعمل بتكليفه

فقد تمكن ذلك الامام العظيم من الحفاظ على نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل المسيرة..

وحمل اعباء الامامة واكمل مسيرة ابيه الحسين وكان اللسان الاعلامي الناطق للثورة الحسينية فبمعية عمته جبل الصبر زينب سلامُ ربي عليها تمكن من ايصال ثورة الإمام الحسين عليه السلام وتمكن من حفظ ذلك التراث العظيم الذي نتناقله لزماننا هذا وبعد مضي اكثر من ١٤٠٠ عام بدقة وإتقان

لذلك فعلينا ان نقتدي بذلك الامام الفذ ونفهم رسالته الينا بأن نكمل مسيرتهم ونهجهم وان يعمل كل منا بتكليفه دون تململ ومنة بنيةٍ خالصة وجهد واجتهاد فما هي الا حياةٌ واحدة وبعدها ينتهي تكليف كُلٍ واحدٍ مِنا والسلام ..

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