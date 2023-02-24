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الامام الحسين "ع" باب الله


يوسف الكاتب ||

 

اطوف ببابكم في في كل حين ....

كائن ببابكم  جعل  الطواف

في الثالث من شعبان ولد النور والخير والكرامه ولد الامام الحسين ع ..نزلت كل الملائكه تهنىء وتعزيء في وقت واحد .انها الولادة الاستثنائيه

لوليد استثنائي بالجمال والطهر والكمال والنسب .قال النبي محمد ص ياصفيه ..ياعمه عليء بولدي ..اجابت صفيه..يارسول الله لم ننظفه

بعد ... الني محمد ص اجابها .....ياصفيه اانت تنظفيه...

ان الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره..

لم نجعل له من قبل سميا.....ماسمه  وليدك يارسول الله ....الملائكة اخبرت النبي محمد ص ..ان الله قد سماه...حسين...

والحسين يعني وسامه وجمال واشراقه وتجلي ونور وبهاء..

اللهم اني اسالك من جمالك باجمله وكل جمالك جميل ....والامام الحسين ع هو مظهر الحقيقه الالهيه ...الحسين ع هو مظهر من مظاهر جمال .الحسينع اجمل الجمال في المراتب .والحسين ع اجمل الجمال في عالمنا الارضي

قال النبي محمد ص احب الله من احب حسينا....حسين مني وانا من حسين ...

فما هي بعض مزايا الامام الحسين ع والتي جعلت الملائكه جمبعا تنزل يوم ميلاده تهنى ء وتبيكي وحتى رسول الله محمد وعلي وفاطمه والحسن يبكون ....اليك بعض من مزايا الامام الحسين ع

١..ولد لستة اشهر

٢..امه فاطمة الزهراء ع معصومه

٣..جده النبي محمد ص معصوم

٤..ابيه علي ع معصوم

٥..اخيه الحسن ع معصوم

٦ بكاءه محمد وعلي وفاطمه والحسن عليما السلام

٧..بكته جميع الملائكه

٨..ولادته استثنائيه ..فرح وحزن

٩..استجابة الدعاء عند قبته

١٠..الشفاء في تربته

١١..من زاره ....سيرد الحسين زيارته

١٢..زيارة الامام الحسين ع واجبه كما نص عليها الامام الصادق والامام الباقر ع

١٣ ..بكته السموات والارضين دما

١٤..بكاء على الحسين ع من يرى ومن لايراى

١٥ بكته الحور العين في الجنان

١٦..لايوم كيومك ياعبدالله ..في ولادته وفي حياته وعند شهادته ...ومابعد شهادته .

١٧..دم الامام الحسين صعد الى السماء وغطى عالم الخلد ....

١٨..قبض روحه الله سبحانه وتعالى وليس عزرائيل...

١٩ . النبي محمد ص كان حفارا لقبور اصحاب الحسبن ع

٢٠..سوال......؟.؟؟؟؟

اذا دم الامام الحسين ع صعد الى السماء وسكن عالم الخلد .....اين روحه الطاهره وفي اي مكان استقرت ....

علينا ان نتخذ صراط الامام الحسين ع طريق نسلكه ولانحيد عنه مهما قدمنا من تضحيات

فلابد من الطواف حول باب الالهي في يوم ميلاده الاغر ..اطوف ببابكم في كل حين

كائن  ببابكم  جعل  الطواف....

 

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