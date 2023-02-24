الامام الحسين "ع" باب الله

يوسف الكاتب ||
اطوف ببابكم في في كل حين ....
كائن ببابكم جعل الطواف
في الثالث من شعبان ولد النور والخير والكرامه ولد الامام الحسين ع ..نزلت كل الملائكه تهنىء وتعزيء في وقت واحد .انها الولادة الاستثنائيه
لوليد استثنائي بالجمال والطهر والكمال والنسب .قال النبي محمد ص ياصفيه ..ياعمه عليء بولدي ..اجابت صفيه..يارسول الله لم ننظفه
بعد ... الني محمد ص اجابها .....ياصفيه اانت تنظفيه...
ان الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره..
لم نجعل له من قبل سميا.....ماسمه وليدك يارسول الله ....الملائكة اخبرت النبي محمد ص ..ان الله قد سماه...حسين...
والحسين يعني وسامه وجمال واشراقه وتجلي ونور وبهاء..
اللهم اني اسالك من جمالك باجمله وكل جمالك جميل ....والامام الحسين ع هو مظهر الحقيقه الالهيه ...الحسين ع هو مظهر من مظاهر جمال .الحسينع اجمل الجمال في المراتب .والحسين ع اجمل الجمال في عالمنا الارضي
قال النبي محمد ص احب الله من احب حسينا....حسين مني وانا من حسين ...
فما هي بعض مزايا الامام الحسين ع والتي جعلت الملائكه جمبعا تنزل يوم ميلاده تهنى ء وتبيكي وحتى رسول الله محمد وعلي وفاطمه والحسن يبكون ....اليك بعض من مزايا الامام الحسين ع
١..ولد لستة اشهر
٢..امه فاطمة الزهراء ع معصومه
٣..جده النبي محمد ص معصوم
٤..ابيه علي ع معصوم
٥..اخيه الحسن ع معصوم
٦ بكاءه محمد وعلي وفاطمه والحسن عليما السلام
٧..بكته جميع الملائكه
٨..ولادته استثنائيه ..فرح وحزن
٩..استجابة الدعاء عند قبته
١٠..الشفاء في تربته
١١..من زاره ....سيرد الحسين زيارته
١٢..زيارة الامام الحسين ع واجبه كما نص عليها الامام الصادق والامام الباقر ع
١٣ ..بكته السموات والارضين دما
١٤..بكاء على الحسين ع من يرى ومن لايراى
١٥ بكته الحور العين في الجنان
١٦..لايوم كيومك ياعبدالله ..في ولادته وفي حياته وعند شهادته ...ومابعد شهادته .
١٧..دم الامام الحسين صعد الى السماء وغطى عالم الخلد ....
١٨..قبض روحه الله سبحانه وتعالى وليس عزرائيل...
١٩ . النبي محمد ص كان حفارا لقبور اصحاب الحسبن ع
٢٠..سوال......؟.؟؟؟؟
اذا دم الامام الحسين ع صعد الى السماء وسكن عالم الخلد .....اين روحه الطاهره وفي اي مكان استقرت ....
علينا ان نتخذ صراط الامام الحسين ع طريق نسلكه ولانحيد عنه مهما قدمنا من تضحيات
فلابد من الطواف حول باب الالهي في يوم ميلاده الاغر ..اطوف ببابكم في كل حين
كائن ببابكم جعل الطواف....
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