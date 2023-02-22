المقالات

الكاظمي يُطمئن او ذهب ليطمأن ؟


احمد عدنان ||

 

كُشفت موخرا زيارة لرئيس الوزراء السابق والطارئ مصطفى الكاظمي الى عاصمة الجمهورية الاسلامية طهران ، وكان في استقباله وزير الخارجية الايراني عبداللهيان ، الوكالة الرسمية الايرانية سربت اللقاء بعد يومين من تواجده في طهران ، معلومات سربت حين وصول الكاظمي الى طهران بشأن الكشف عن مكان اقامته وتحديد اسم الفندق الذي تواجد فيه ، ومعلومات اضافت انه كان برفقة الكاظمي الرئيس السابق برهم صالح ووزير داخلية اقليم كردستان المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية ريبر احمد .

الوكالات الايرانية لم تشير الى طبيعة اللقاء بصورة مباشرة واكتفت بذكر ان اللقاء تناول بحث اوضاع المنطقة وتركيز الجهود في حل المشكلات العالقة فيها، ونفهم من ذلك ان الدور السابق الذي قام به الكاظمي في فتح بوابة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية ، حينها قام بدور حامل الرسائل بين البلدين ، ربما يكون الكاظمي وحسب مطلعون في الشان السياسي مقربا جدا من الاطلاعات الايرانية وله علاقة جيدة مع بن سلمان وليد العهد السعودي بالاضافة لذلك هو فتى الولايات المتحدة الاميركية المدلل التي قاتلت ادارة ترمب على وجوده بالسلطة بعد احداث تشرين .

معلومات اخرى يتم تداولها في الاوساط الاعلامية والسياسية ، ان الكاظمي ذهب الى طهران طالبا منهم التأثير والقيام بدور الوساطة لدى قوى الاطار التنسيقي التي شدت العزم وشحذت الهمم في محاسبته على جرائمه بحق المال العام وقضايا توزيع الاراضي بصورة عبثية وملف الانتخابات ومعادات الحشد الشعبي واتهامه بقضية اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ، يشار الى ان الشيخ قيس الخزعلي امين عصائب اهل الحق توعد في وقت سابق الكاظمي شخصيا بمحاسبته جراء كل تلك الاحداث ومنها مقتل المتظاهرين في ساحة الحسنين قرب الخضراء وغيرها من المشاكل التي حدثت في زمن حكومته.

اليوم بعد وصول وزير الخارجية الايراني عبداللهيان بغداد ، اصبح من الممكن لدى اصحاب التحليل السياسي ترجيح الرأي الثاني وهو طلب الوساطة الايرانية لتخليص نفسه، خصوصا ان الزيارة لوزير الخارجية الايراني كانت سريعة وخاطفة غير معد لها مسبقا ومن المتوقع ان يلتقي بعض القيادات السياسية في الاطار التنسيقي لذلك الغرض .

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ابن سلمان بين الاصلاح ومعاوية المباح  ..
عنجهية أميركا والتحولات الدولية الكبيرة
لن يهدأ الزلزال إلا بزوال ال سعود..
بعثة النبي تحول عظيم في الحضارة البشرية
الكاظمي يُطمئن او ذهب ليطمأن ؟
إيران المحاصرة، والكيان يعلن الهزيمة مبكرا...
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
الناس على أبواب الساسة..!
الإرهاب منطلقه عقائدي..!
عن الحمزة (رض) نتكلم..عن ابو طالب (رض ) نتكلم..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك