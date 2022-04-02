المقالات

نفحات قرآنية (20) 


رياض البغدادي ||   الاخوة القراء الكرام سوف أكمل نشر النفحات القرآنية التي بدأتها في شهر رمضان الماضي والذي انتهيت فيها الى النفحة رقم (19) .   أقول بعد التوكل على الله تعالى ..في الآيات القرآنية (51-56) من سورة (المؤمنون) : بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ  (51) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52)  فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54)  أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ  (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ  (56) اعلم ان ظاهر قوله (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ ) خطاب الى الرسل، وهذا محال ،لأن الرسل انما ارسلوا متفرقين ،فكيف يكون الخطاب إليهم مجتمعين، وفي تأوله وجوه : الاول : المعنى أن كل رسول قد نودي بهذا النداء في زمانه . الثاني : ان المراد بهذا الخطاب هو نبينا صلى الله عليه وآله ، وان جاء بالجمع فهو أمر مألوف . الثالث : الخطاب معني به عيسى عليه السلام ،حيث روي انه كان يأكل من مردود ارباح غزل أمه . أما قوله تعالى « مِنَ الطَّيِّبَاتِ » ففيه وجهان : 1 . اي انه طعام من حلال لم يُعْصَ اللهُ فيه ،وصافٍ لم يُنْسَ الله فيه . 2 . إنه المستطاب المستلذ من المأكل . واعلم انما أخّر (  وَاعْمَلُوا صَالِحًا ) فهي اشارة الى ان العمل الصالح لا يأتي الا ممن طاب مأكله.  وأما قوله تعالى « وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ » المعنى أنه كما يجب اتفاقهم ( الرسل ) في أكل الحلال والأعمال الصالحة، فكذلك هم متفقون في التوحيد ، فإن قيل كيف يكون دينهم واحداً مع ان شرائعهم شتّى ؟ قلنا ان الدين هو معرفة الله تعالى وصفاته، وهم متفقون فيه، واما الشرائع المتباينة، فلا يسمى ذلك اختلافاً في الدين . اما قوله تعالى «فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا » فتقطعوا أي الأمم وهي تحمل معنى المبالغة في شدة تباين أمم الانبياء فيما يتصل بالدين وأيضا فيها مبالغة في حرصهم على ترسيخ الفرقة والشتات. وزبراً هي القِطع أو جمع زبور وهي الكتب . قوله تعالى «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » وهي اشارة الى ابتهاج الأمم بأديانها، واعتقادهم انهم الرابحون، وغيرهم الخاسرون لذلك جاء بعده خطاب بالوعيد، ووجه الخطاب الى النبي (ص) فقال تعالى «فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ  » والغمر هو الماء الذي يغمر القامة ،فكأن ماهم فيه من جهل غمر قامتهم . وذكروا في الحين وجوها: الاول. الى حين الموت .  الثاني . الى حين المعاينة . الثالث. الى حين العذاب . ولما رأوا حالهم بما هم فيه من نعيم، ظنوا انه نعيم معجل لهم وثواب ماهم عليه من اديان، فبين سبحانه ان الامر خلاف ماظنوا، فقال تعالى «أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ  (55)نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ » وفي ذلك وجهان : 1 . ان هذا الامداد ماهو الا استدراج . 2 . انما اعطاهم تلك النعم ليكونوا فارغي البال ويسعوا الى الحق .الّا انهم تركوا الحق ولهذا قال تعالى «بَلْ لَا يَشْعُرُونَ».». والله العالم  ولنا كلام في الآية المباركة فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) سنتعرض له في النفحة القرآنية القادمة .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفردانية والاجتماعية بين الإمام علي (ع) والماديين… 
الردع المتكامل _حروب امريكا القادمة 
الصحة ونعمة الاسلام
نفحات قرآنية (20) 
سبب تعثر الإصلاح الديني بالأزهر الوهابية..!  
وفي رمضان دعونا نغسل القلوب التي رانت عليها الذنوب .
الصوم السياسي
انقسام المجتمع إلى مجموعتين مترفة و محرومة.
مهلة الاربعون يوما! 
اثر التفكير السلبي والتفكير الإيجابي على بناء الذات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 79.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك