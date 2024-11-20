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ماهي الغاية من التعداد السكاني ؟!


التعداد السكاني في أي بلد ، بما في ذلك العراق ، هو عملية حيوية لجمع معلومات دقيقة وشاملة عن عدد السكان وتوزيعهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية . 

 

هذه المعلومات هي فی غاية الاهمية ، فهي تشكل الأساس لاتخاذ القرارات الحكيمة في شتى المجالات، وتساعد في رسم السياسات التنموية المستدامة .

 

من النقاط المهمه في التعداد السكاني 

1- هي ان يوفر التعداد معلومات دقيقة عن التركيبة السكانية، مما يساعد في تقييم التهديدات الأمنية وتطوير استراتيجيات للتعامل معها .

2- منها كذلك يمكن استخدام بيانات التعداد في المفاوضات الدولية، كالمساعدات الإنسانية وتحديد الحصص في المنظمات الدولية .

3- كذلك يساعد التعداد في فهم التنوع الثقافي والاجتماعي في البلاد ، مما يعزز العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي.

 

باختصار ، التعداد السكاني في العراق هو أداة قوية لبناء مستقبل أفضل للبلاد .

فهو يوفر المعلومات الأساسية اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة في شتى المجالات ، ويضمن توزيع العوائد التنموية بشكل عادل ومنصف .

لو نلاحظ لبعض الامور :

   • تم إجراء اليوم هو اخر تعداد سكاني في 20-11-2024  بعد انقطاع دام 27 عاماً .

* منها كذلك يغطي التعداد جوانب اجتماعية واقتصادية مهمة ، مثل المستوى التعليمي ، الحالة الصحية ، الدخل ، والمهنة . 

* تواجه عملية التعداد العديد من التحديات، مثل النزوح الداخلي ، والصراعات المسلحة ، والظروف المعيشية الصعبة في بعض المناطق .

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