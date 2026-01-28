المقالات

موقف حلفاء إيران يرعب أميركا .. وأي حماقة ستفجر المنطقة


 

 

مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” الى منطقة الشرق الأوسط، بعد إنطلاقها قبل ما يقارب سبعة أيام من قاعدتها في بحر الصين الجنوبي، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مغلقا مع قيادات سلاح الجو لبحث سيناريوهات العمليات التي اطلق عليها بـ "السريعة"، بما في ذلك بنك الأهداف والقدرات الجوية والتشويش الإلكتروني، وسط التهديدات المستمرة لطهران .

 

حديث الأوساط الأميركية المتزايد يشكك في تقديرات "البنتاغول" عن توجيه ضربة محدودة لإيران، ومدن تشهد موجة تظاهرات عارمة احتجاجًا على سياسة ترامب، لاسيما بعد تأكيد طهران رسميا إصرارها على عدم الرضوخ ورفض جميع أساليب وأشكال التهديدات، وجاهزيتها للرد بقوة على أي اعتداء لاسيما وأنها تملك آلاف الصواريخ التي تطول أهدافها، مما يُعد وفق الدراسات العسكرية أن حاملة الطائرات الأميركية والقواعد في المنطقة تحت مرمى النيران الإيرانية المباشرة، بالإضافة الى تدمير الكيان الصهيوني وما حرب الــ 12 يوم إلا دليل على ذلك .

 

مواقف حلفاء طهران اليوم ليس كمواقفهم بالأمس، موسكو تكسر حاجز الصمت وتعلن ان "إيران ليست فنزويلا، ولن تكون لقمة سائغة لأي مغامرة عسكرية، وأي حماقة أميركية ستفجر المنطقة وتدفعها نحو فوضى شاملة"، فيما هبطت 16 طائرة نقل عسكرية صينية عملاقة في طهران خلال أقل من 60 ساعة، وسط انزعاج أميركي والتزام الصمت عن هذا التعاون، دون إعلان "الكونغرس" رسميًا القيام بعمل عسكري وشيك سوى تَلويح ترامب وإدارته بذلك .

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
