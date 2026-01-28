الحشد بين القوى المتصارعة فمن المنتصر؟!

حميد عبد القادر عنتر

واشنطن بدأت التصعيد من خلال حشد حاملات الطائرات الأمريكية والبوارج الأمريكية والفرقاطات والمدمرات إلى البحر الاحمر والمتوسط، وحشدت الجيش الأمريكي لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

والجمهورية الإسلامية ترفع الجاهزية والاستعداد للقتال العالي ورفعت القوة الصاروخية الجاهزية.

صواريخ عابرات القارات أخذت مواقعها كذلك الصواريخ الفرط صوتية أخذت مواقعها وحددت الأهداف.

اسم المعركة هيهات منا الذلة.

الشعار يا لثارت الحسين

في حال أرتكبت واشنطن أي حماقة وشن عدوان على إيران الرد مباشر

نسف القواعد الأمريكية في الخليج. اغراق حاملات الطائرات والبوارج الامريكية و نسف المصالح الامريكية في الخليج.

اغلاق مضيق هرمز و اغلاق مضيق باب المندب و فرض حصار على العالم و منع الطاقة الى قوى الاستكبار وجر المنطقة والعالم إلى حرب كبرى شاملة.

سوف تنتهي المعركة بمسح اسرائيل من الخارطة و اختفاء الدول الخليجية النفطية من الخارطة وانهاء التواجد الامريكي في البحر الاحمر والمتوسط ونسف القواعد الأمريكية في الخليج وتسويتها بالارض.

سوف تنتهي المعركة بهزيمة مدوية لقوى الاستكبار وسقوط دول الخليج المطبعة واعلان النصر للجمهورية الاسلامية ودول المحور، تمهيدا لإقامة دولة العدل الإلهي ليعم السلام العالم.

انتهى.