تأخير تشكيل الحكومة يدق ناقوس الخطر


 

 

ما يمر به العراق اليوم، يضع الساسة أمام إختبار حقيقي لكشف قيمهم الدينية والوطنية والأخلاقية وسط إستمرار أزمة تشكيل الحكومة التي يَجذب فيها المفاوضين النار كل لِقرصه، تاركين خلف ظهورهم تهديدات نار الإرهاب التي ربما

"تحرق الأخضر واليابس" كما يقال .

 

فرقاء العملية السياسية يركزون على مطالبهم دون النظر بجدية الى حجم الخطر الذي يداهم البلد، هذا الخطر الذي وصل في عام (2014) الى أسوار بغداد وكاد ان يقضي على كل شيء لولا إرادة الله وفتوى المرجعية الدينية وجهود الخيرين الذين هبوا للدفاع عن البلد .

 

وهنا لابد أن يتذكر الجميع الأسباب التي أدت الى سقوط المحافظات الغربية والوصول الى أسوار العاصمة بغداد، رغم وجود أعداد كبيرة جدا من قوات الدفاع والداخلية ومكافحة الأرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى، الغريب بالموضوع لم يُعلن للشعب الأسباب الحقيقة التي أدت الى ذلك رغم تشكيل لجان على مستوى عالٍ، والأغرب هو أن نتائج التحقيق تدخل ضمن المٌساومات السياسية، لذا من الضروري أن يكون تسمية رئيس الحكومة القادمة متفق عليه من قبل جميع الكتل السياسية دون ضغوط أو تحايل أو وعود كاذبة تدخل البلد في متاهات لاسيما وأننا نشهد ظروف صعبة، كذلك يجب مراعاة السرعة في حسم هذا الملف، وتوحيد الرؤى ورص الصفوف لأجل خدمة البلد والمصلحة العامة .

سوق النيادة نظام تجاري واقتصادي خاص
لماذا جاءت امريكا بالدواعش الى العراق.. الخطة (ب)..!
من المسؤول عن الدم الكردي ؟
تأخير تشكيل الحكومة يدق ناقوس الخطر
الحشد بين القوى المتصارعة فمن المنتصر؟!
تهديد ترامب باغتيال السيد الخامنئي يعني إعلانه الحرب على أكثر من 400 مليون شيعي حول العالم
الذباب الالكتروني والحملة المسعورة للتشهير وتسقيط ...... شخصية الدكتور همام حمودي ؟
بقت ثلاث سنوات
على تخوم النار والذاكرة..!
رسالة الى السيد مسعود بارزاني..!
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
