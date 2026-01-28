المقالات

لماذا جاءت امريكا بالدواعش الى العراق.. الخطة (ب)..!

79 2026-01-28

محمود المغربي ||

منذ سقوط تنظيم الدولة الداعشية في سوريا والعراق عملت أمريكا على الاحتفاظ بأغلب أعضاء التنظيم ذو العقيدة الاشد تطرف في محميات أو ما يسمى سجون تابعة لقسد السورية تحت إشراف القوات الأمريكية.

وطوال السنوات الماضية كانت أمريكا هي من تمول تلك السجون وتطعم أولئك الدواعش وتحرص على الحفاظ عليهم وتمنع أي محاولات لإعادة تأهيلهم كي يحافظون على طبيعتهم الداعشية لشيء في نفس أمريكا.

وبعد سيطرة القوات التابعة للجولاني على المناطق التي تتواجد فيها تلك السجون قبل أيام رفضت أمريكا تسليم أولئك الدواعش للقوات التابعة للجولاني كونها تدرك العلاقات القديمة بين الجولاني وأولئك الدواعش وتعلم أن الجولاني سوف يعيد توزيعهم بين القوات الأمنية والعسكرية التابعة له وتخاف أن يفقد الجولاني السيطرة عليهم في المستقبل أو أن يتم استخدامهم بما لا ينفع المصالح والأهداف الأمريكية.

وعليه فقد قررت أمريكا نقل أولئك الدواعش إلى العراق ليكونوا تحت أعين وإشراف القوات الأمريكية التي لديها خطة للاستفادة من أولئك الدواعش وربما في إطار الحرب الأمريكية على إيران أو ربما أبعد من ذلك حيث تعمل أمريكا على إعادة تمكين وانتشار للجماعات الإرهابية بعد نجاحهم الكبير في سوريا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سوق النيادة نظام تجاري واقتصادي خاص
لماذا جاءت امريكا بالدواعش الى العراق.. الخطة (ب)..!
من المسؤول عن الدم الكردي ؟
تأخير تشكيل الحكومة يدق ناقوس الخطر
الحشد بين القوى المتصارعة فمن المنتصر؟!
تهديد ترامب باغتيال السيد الخامنئي يعني إعلانه الحرب على أكثر من 400 مليون شيعي حول العالم
الذباب الالكتروني والحملة المسعورة للتشهير وتسقيط ...... شخصية الدكتور همام حمودي ؟
بقت ثلاث سنوات
على تخوم النار والذاكرة..!
رسالة الى السيد مسعود بارزاني..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك