المقالات

أطفال طوفان غزة..!


“إسرائيل” لا تدري أنها دربت جيلا جديدا وأنها مهدت الحاضنة لقادة جدد , أطفال غزة حصلوا على دورات متقدمة في النزوح ….

 

في حين أن الأطفال في “إسرائيل” حصلوا على دورات البكاء في الملاجيء

 

أطفال غزة حصلوا أيضا على شهادات دكتوراة في الصبر والجوع ..

 

واختلطت لقمتهم برمل الأرض، في حين أن أطفال “إسرائيل” وزعوا عليهم كل شيء بالمجان، حتى المدارس وضعوا لهم موسيقى فيها كي لايسمعوا صوت صفارات الإنذار .

 

أطفال غزة أيضا اجتازوا كل مراحل البارود , ناموا على صوت قذائف الدبابات ..جربوا القذائف التي ترمى من الجو , جربوا الفسفور …

 

أي طفل في غزة الان لو سألته عن الإنفجار سيحدد لك مكانه , وسيحدد لك نوع القذيفة ..وسيحدد لك أيضا قوة تفجيرها .

 

في حين أن الأطباء في مستشفى (هداسا) قرروا الرحيل لبريطانيا ..لأن (راشيل ) ابنة أحد الجراحين صارت تصاب بنوبات هلع حين تطلق صفارات الإنذار ..

 

“إسرائيل” شنت حرب إبادة , لكنها لا تعرف القادم …القادم سيكون مدويا , لقد زرعت في قلب كل طفل حب الشهادة وحب الثأر , هؤلاء شاهدوا الموت في اليوم الواحد ألف مرة ..

 

هل ستخيفهم دباباتها , هؤلاء جربوا الجوع جربوا المسير حفاة , جربوا فقدان الأب والأم ..؟

 

شاهدوا بأم أعينهم عمليات الدفن والأشلاء , تأكدوا أنهم حين يكبرون ..لن يذهبوا بعيدا للبحث عن لقمة الخبز ، بل سيعيدون ترميم جذورهم في غزة , وبدلا من إعادة ترميم شارع صلاح الدين سيرممون اليد اليمنى في كف كل واحد منهم كي تأخذ الثأر ..

 

حين يكبر هؤلاء الأطفال ويعيدون صياغة المعركة , وصياغة التاريخ …

 

جمعة النهوض

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجالس المحافظات القشة التي قصمت ظهر النظام السياسي
قطعان الكيان مابين الرد والإنتظار المُدمر…
مخاوف وقلق لما ستؤل اليه منطقة الشرق الاوسط..بعد فوز دونالد ترامب؟!
أطفال طوفان غزة..!
غزاوية : عندنا قماش ابيض نجعله كفن ولا نجعله الراية البيضاء
الشيعة وفوز ترامب..!
لبنان..”آل أمهز” شهداء “طبيعيين”..!
إرث الصمود..كيف صنع حزب الله مسار الكرامة والمقاومة..!
كونا اصحاب المبادرة قبل المغادرة
‏مابين فدك وفلسطين يكمن السر المكين…
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك