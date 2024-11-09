غزاوية : عندنا قماش ابيض نجعله كفن ولا نجعله الراية البيضاء

اولا اود توجيه كلامي الى السيد سليم موريس وزير دفاع لبنان ، هل تستطيع ان تشرح لي ماذا يعني دفاع ؟ دفاع عن ماذا ؟ لربما قائل يقول ان حزب الله هو من اوقعنا في هذا الظرف العصيب ، اقول لك ولمن سبقك في هذه الوزارة قبل سنة 2000 لم يكن حزب الله على الساحة اللبنانية كما هو الان ، وفعلت ما فعلت الصهيونية بلبنان شمالا وجنوبا مجازر وهدم وقصف وتشتيت الطوائف اللبنانية مسيحي ومسلم وفلسطيني اضافة الى الاحزاب بمختلف توجهاتها ، ماذا كان دور وزير الدفاع في وقتها ؟ بل لم يستطيع توحيدهم فانقسموا الى مسلمين ومسيحيين وتحاربوا فيما بينهم .

سنة 2000 وما بعدها اعاد حزب الله هيبة الدولة اللبنانية وجعلت الصهيونية تحسب للبنان الف حساب ، واليوم ما قام به الحزب بعدما تعرض لطعنات قاسية تعافى ووقف ندا قويا للصهاينة لدرجة انه عجز من احتلال بلدة واحدة كانت ضمن الرقعة الجغرافية التي اخلي السلاح منها بموجب قرار 1701 والمفروض هذه البلدات بحماية الجيش اللبناني ، اين هو الجيش اللبناني ؟

اليوم تتناقل وسائل الاعلام بمختلف توجهاتها شروط وقف اطلاق النار وفيها اكثر من بند يذكر مهام الجيش اللبناني بامر امريكي صهيوني ، انتم لم تقاتلوا لكن اليوم عليكم ان تقاتلوا سياسيا ، اقول لكم اعتبروا من رائعة المراة الغزاوية التي قالت عندنا قماش ابيض نجعله كفن ولا نجعله الراية البيضاء ، اقول لكم ان الصهيونية تحلم بتجريد حزب الله من سلاحه وايقاف مصانعه فاياكم ان تشاركوهم الحلم لانه الاستسلام والذلة بعينها، لا توجد قوة تردع الكيان الصهيوني عندما يعتدي على لبنان غير حزب الله ، غيروا هذه البنود بالمطالبة بانسحاب الكيان الصهيوني عن مزارع شبعا والمناطق التي حواليها ، طالبوا بتحقيق اممي لتعويض الابرياء الذين قتلوا وهدمت دورهم من الكيان الصهيوني ، اعلنوها وبالاتفاق الشكلي مع حزب الله بالاعلان ان حزب الله فرقة عسكرية تابعة للجيش اللبناني ، حتى تفوتوا الفرصة على الصهيوامريكية التي تريد ان تتدخل للمساس بسيادتكم من خلال الحكومة .

امراة لبنانية ضميرها حي قالت اعطينا شبابنا وما نملك تم قصفه هذا ثمن دفعناه ونريد البديل هو عدم التخلي عن السلاح والحزب .

هنالك حروب يبلي الجنود بلاءً حسنا ويحققون انتصارات مذهلة الا انها تذهب ادراج الرياح عندما يتخاذل الحاكم او المخول بالتفاوض لوقف اطلاق النار .

ايران تدعم الحزب لاجل بلدكم ، وليس للدفاع عن حدودها او احتلالكم بدلا من الكيان ، ولو كنتم دعمتم الحزب بمثل ما قدمت ايران فان الحزب سيتخلى عن الدعم الايراني ، لكن الم تعتمد الصهيونية على الدعم الامريكي والبريطاني والالماني والفرنسي فلماذا يؤاخذ عليكم اذا ما دعمتكم ايران ؟ اليوم الحديث عن فضيحة مصرية باستقبالها باخرة المانية نازية تحمل 140الف طن متفجرات الى الكيان لقتل اهالي غزة ، هل هذا دور مشرف ؟

اعتقد حسب ما سمعت ان السيد نبيه بري اعطى الاذن الصماء لاقتراحات هوكشتاين ( هوكشتاين قد يكون فيه عدوى من هبل ترامب ) عندما ينقل هذه الشروط وبكل وقاحة للاشراف على سيادة لبنان في المطارات والمنافذ الحدودية ، بل ويريدون من الحكومة اللبنانية ان تمنح الموافقة للجيش الصهيوني ان يقصف ما يشك فيه انه لحزب الله ، طيب ما قصفه الان في لبنان كم هدف تابع لحزب الله ؟ اليس من استشهد او هدم داره مواطن او طفل او امراة لا علاقة لهم اطلاقا بالمقاومة ، لكن ولله الحمد جعل هذا القصف العشوائي تمسك الشعب اللبناني اكثر بالمقاومة .

مقولة لامراة فلسطينية غزاوية ام مالك بارود تهز الانسانية من الاعماق تقول عندنا قماش ابيض نجعله كفن ولا نجعله الراية البيضاء ، والله هزتني هذه العبارة