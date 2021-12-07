المقالات

إشارات وتعاليم من تفسير نور للشيخ محسن قرائتي


 

محمد شرف الدين ||

 

وَ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ لَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (٦٢)

 الإشارات :

‏- هناك قاعدة فقهية تُسمی قاعدة «نفي العسر والحَرَج»، وهذه الآية هي الأساس الذي قامت عليه هذه القاعدة. أي أنه حينما يتسبب تكليف من التكاليف في مشقة لا يمكن تحملها فإن هذا التكليف يسقط.

 ‏التعاليم :

‏١- علی الرغم من أن السبق والمُسارعة في أعمال الخير لهما قيمة كبيرة فإن الإفراط فيهما لا يستحب، «إِلاَّ وُسْعَهَا»

‏٢- لا يتساوی تكليف الناس جميعًا، فكل إنسان مُكلّف علی حسب مقدراته الجسمانية والفكرية والمالية، والله سبحانه لا يُطالب الفقير بما كلّف به الغني، «لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا»

‏٣- ليس لأي إنسان في الرؤية الإلهية أن يكون أسيرًا لعقدة الاحتقار والشعور بالمهانة، لأنه لا يُكلف بما يفوق قدرته، «إِلاَّ وُسْعَهَا»، (نعم، لكل إنسان قدرة وواجب، فيجب عليه إذن أن يهدأ ويطمئن)

‏٤- يتصف نظام الخلق بالدقة والترتيب، «وَلَدَيْنَا كِتَابٌ»

‏٥- ذُكرت مجموعة من شروط الإدارة في هذه الآية، ومن بينها ما يلي:

‏أ– التعرف علی قدرة الأفراد وتكليفهم علی حسب قدراتهم، «وُسْعَهَا»

‏ب– المراقبة الدقيقة لعملهم وواجباتهم، «كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ»

‏ج– العدالة في العقاب والثواب، «وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ»

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الوهابية في خدمة الإمبريالية الأمريكية
من يقف خلف صناعة الرأي العام ؟!
مهاباد  الجديدة من منظور ثلاثي امريكي تركي اسرائيلي  
الخنجر الوهابي..!
انت المتحكم بافكارك..!
الاعلام العراقي في الحصار الامريكي على ايران
الخيط والعصفور..!
هل ستكون المحكمة الاتحادية محطة أخيرة لحل عقدة الانتخابات؟!
البيشمركة تتحرك لاحتلال كركوك..!
هاجس الامن وضبابية الرؤيا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك