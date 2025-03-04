شركة البيت الابيض لصاحبها ترمب

مجرد سؤال للشعب الامريكي ما وعدكم به ترامب في هذه الانتخابات لماذا لم يحققها في فترة رئاسته قبل بايدن ؟ قد اتحدث عن ترامب عن ما كنت تابعته في دورته السابقة اما اليوم فلا اتابعه اطلاقا ومتابعة توم وجيري افضل من النظر اليه .

هل ترامب سياسي؟ كلا والف كلا ، ترامب رجل تجارة وتم ترشيحه للرئاسة لانه رجل اعمال ناجح ونجاحه هي الاعمال التي بعضها تعتمد على النصب والاحتلال ، يحقق الارباح وهو يتابع سوق الاوراق المالية التي تتاثر بسياسات الدول فكيف اذا كان هو من يقرر سياسة البيت الابيض فهذا يعني التلاعب بالبورصة وفق ما يريد .

ليعلم هذا الرجل انه المميز بين الفاشلين والفاشلين هم الحكام الذين يرونه رئيس امريكا ، انا لا استبعد كل ما يصرح به كذب لانه لا يمكن لنا ان نتحقق من صدق الخبر ، سمعت من المواقع عن ترحيل شعب غزة ، ومن روج لهذا الخبر هم الدخلاء والعملاء في العمل الاعلامي مع البلهاء الذين صدقوا الخبر والكل ينتظر ماذا سيرد الاردن ومصر ؟ وقرات ايضا ناطق وزارة خارجية شركة البيت الابيض ينكر ما نسب الى ترمب بخصوص التهجير ، وهذا ايضا لا استبعد كذبه .

امريكا ليست بتلك المكانة التي يعتقد ترامب بانها القوة العظمى ، ليعلم البيت الابيض ومديره ان اليمن بخنجره الموجود في محزمه ولم يشهره تمكن من ردعكم بقوة وكرامة وانتم تمكنتم من قتل ابرياء اليمن وعار عليكم ان تستعرضون بارجاتكم امام شعب حاربتموه انتم وبادواتكم السعودية والامارات وكلكم رفعتم الراية البيضاء امام اليمن .

انت لا شيء امام من يحتضن كرامته هاهي كولومبيا صفعتك صفعة لم تتوقعها لان الرئيس الكولومبي لديه كرامة وكرامته من حفظ كرامة شعبه ، بكل جنون يفرض ضرائب على البضاعة الكولومبية 25% ويقابله الرئيس الكولومبي بنفس القرار ، بل وارسل له رسالة قائلا له انت لاشيء ولا تفهم بالثقافة والحضارة ، صدقت يا رجل انه يفهم بالدولار فقط .

لان صلاحيات اي رئيس امريكي في البيت الابيض هي فقط فرض او تخفيض ضرائب اما القرارات الاخرى حروب ومقاطعات ومؤامرات وسوق سوداء فانها من اختصاص الكونغرس الامريكي واللوبي الصهيوني تحديدا رئيس البيت الابيض بلا صلاحيات مجرد الظهور من على وسائل الاعلام ليصرح تصريحات هزيلة كي يشعر الاخرين بانه يتكلم وانه هو من يقرر، بايدن رغما عن انفه ارسل القنابل والمساعدات للكيان الصهيوني ليمارس الابادة بحق شعب غزة ، هل انتصرتم ؟

يكفي ما قام به شعب غزة وشعب جنوب لبنان لتمسح هيبة امريكا والكيان الصهيوني في الوحل ، مفردات في الحياة اسمها الكرامة الوطن العقيدة المقدسات لا يفهمها ترامب اطلاقا ، يكفي لو انه نظر للغزاويين وهم يعود لشمال القطاع ، هل تفهم يا ترامب ماذا يعني لاهيا وبيت حانون ؟ يعني الدمار الذي احدثه الكيان بقنابلكم ، عاد اهل غزة رغم انفكم وهذا يعني انكم اصبحتم في مزابل التاريخ .

عتبي على كل حر وشريف يتابع او ينظر الى صورة ترمب هذا الرجل الذي يقول عن بنته لو لم تكن بنتي لمارست معها العلاقات الحميمة ، وهذا الرجل ان كان ضد المثليين فذلك لان حزب بايدن مع المثليين يعني ليس عن ثقافة واخلاق ضدهم .

هنالك دراسة في علم النفس عن معرفة طبيعة شخصية الانسان ومن بين هذه الاعتبارات انهم ينظرون الى توقيعه فالتوقيع البسيط يدل على بساطة صاحبه فهل رايتم كيف هو توقيع ترامب ؟ انه يجمع التعقيد والخبالة والانفة والغرور .