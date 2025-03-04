اليمن اختارت احد المكسبين

لا احد يختلف على المواقف اليمنية بقيادة السيد عبد الملك الحوثي وكل قادة اليمن كل من موقعه في مواجهة المؤامرات الارهابية التي تعرضت لها سواء كانت عربية او صهيوامريكية .

وما ان خرجت منتصرة في حربها ضد الامريسعودية اماراتية وثيابها مليئة بدماء الابطال ـ جرحى و شهداء ـ حتى عادت لتنصر غزة في محنتها ، ماذا يرجو اليمن من غزة ؟

الان توقف القتال في غزة ولا اريد ان اقول وانا متاكد احد اسباب رضوخ الكيان هو صواريخ ومسيرات اليمن ، المهم توقف القتال يقابله توقف اليمن من استهداف تل الربيع وبقية المدن المحتلة ، توقف من استهداف السفن في البحر الاحمر .

هذا الذي يحدث اليوم او الموقف المستجد لليمن كانت امريكا عبر وسطائها قبل شهور عرضته على اليمن اي ان تتوقف من قصف الاراضي المحتلة والسماح للسفن بالمرور عبر البحر الاحمر وتمنحها مكاسب منها الاعتراف باليمن منحها اموال للاعمار رفع الحصار عنها ولربما حتى ضم اليمن الشمالي لها واعادة الاعمار والعلاقات الدبلوماسية ومكانتها في الامم المتحدة وهذا بالنتيجة يؤدي الى رخاء اقتصادي في اليمن وتحسن الحالة المعيشية للمواطن اليمني .

اليمن رفضت رفضا قاطعا هذا العرض مع تعرضها لغارات صهيوانجلوامريكية وقصف بعض البنى التحتية ومنها محطة الكهرباء واستشهاد عشرات المواطنين الابرياء ، كل هذا رفضته ،مكسب توقف الاستهداف والحصول على امتيازات ، اليوم توقفت عن استهداف الكيان والبحر الاحمر وهو المطلوب منها ولكن بلا مكاسب مادية من اشرار العالم مكسبها الوحيد هو شموخ غزة وتحرير اسراها وانبهار العالم بما حققته المقاومة كل هذا استطيع ان اقول ان اليمن هو الشريك الاكبر في ذلك . اختارت مكسب شموخ الاسلام عبر عزة على المكاسب الامريكية

هذه القيم لا يفهمها الاعراب والحمقى سواء كانوا عرب او اجانب والاكثر العرب حيث ظهرت ابواق هنا وهناك لاسيما ضيوف قناة المستقلة الذين ينظرون الى اليمن نظرة استخفاف واستهزاء ومن تكون اليمن حتى تقف بوجه امريكا ، اليمن الدولة الوحيدة التي ضربت البارجات الامريكية وجعلتها تلوذ بالفرار ، اليمن هي من اسقطت طائرة اف 18 الامريكية ، اليمن جعلت خمسة مليون صهيوني يهرعون للملاجئ ، اليمن لم ولن تنحني للاستكبار الشيطاني ، بل هنالك خبر تناقلت بعض مواقع الاخبار عبر اليوتيوب ان اليمن تمكنت من ابادة اكثر من سبعين جندي صهيوني امريكي من الكوماندوز عندما قامت بانزال في اليمن لتنفيذ عملية ارهابية ، وحقيقة هكذا عملية لم تعلن عنها اليمن ولانها لم تعلن عنها اذاً غير صحيحة ـ الصحيح عندما اعلن اليمن عن كشفه شبكة تجسس للسعودية وهذا يعني لامريكا وهذا يعني للصهيونية ، كشفتهم واعلنت عن هوياتهم وعرضت اعترافاتهم .

اما من يراهن على فجوة بين الشعب اليمني وقيادته فان المظاهرات المليونية وكل يوم جمعة ومع الاجواء الخطيرة سواء ارهاب القصف الامريكي او الاحوال الجوية السيئة يخرجون وبروح قوية ومعنويات عالية لتوكد دعمها للاسلام عبر دعمها لغزة .

قد تكثر التحليلات والتاويلات من المتشدقين بالثقافة والخبرة السياسية وهذه كلها سفاسف والواقع هو ما موجود على الارض الا وهو لم تتوقف اليمن من نصرة غزة حتى توقفت الحرب واعلن بانه سيعود ان عادت ، هذا يدل على ما لدى اليمن من قوة معنوية ايمانية وصاروخية .

هذه الحرب كشفت العقلية اليمنية العلمية التي تمكنت من صناعة صواريخ لا تملكها اي دولة في العالم قد تكون ايران وروسيا لكنها افزعت الكيان الصهيوني الذي يرى قبته الحديدية تغط في نوم عميق والصواريخ فرط صوتية اليمنية تسرح وتمرح بين سماء الكيان وملاجئ المستوطنين لتستهدف منشات عسكرية صناعية في الصميم ، ونعلم ان الكيان لا يعلن عن خسائره لانه يكذب واليوم بعد وقف اطلاق النار بدات تظهر خسائرهم رغما عن انفهم .