الضلع الثاني لصفقة القرن بعد ترامب يسقط ارضاً..!

محمد صادق الحسيني ||

نتن ياهو الى خارج السلطة بامر عمليات امريكي( بايدن)

بعد ان فشل في غزة، فشلا ذريعا.

نفتالي بينيت ( صاحب الجنسية الامريكية) رئيساً للحكومة الاسرائيلية الجديدة يتسلم ادارة عصابة تل ابيب ويشكر بايدن على مساعدة الكيان في غزة.

الدور القادم سيكون من نصيب حاكم الرياض بن سلمان الذي سيتم اخراجه بسيناريو امريكي شبيه بسيناريو تل ابيب.

ايضاً بعد ان هزم شر هزيمة في اليمن.

بايدن يدفع اثمان هزيمته على مسرح عملياتنا بالاقساط.

ونحن لسنا على عجلة من امرنا.

اصبروا قليلا وسياتي دور لبنان وسورية والعراق.

والحلقة الاهم يوم سقوط احلامهم في طهران قريباً بولادة حكومة شبابية ثورية مبدأية جديدة، بعد انتخابات الجمعة المقبل ١٨ حزبران الآتي، برعاية الامام السيد علي الخامنئي.

انتظروا المزيد من المفاجآت.

محور المقاومة يتقدم- محور الشر يتهدم

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