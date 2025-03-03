معاوية والقمة العربية لا يستحقا المتابعة

مع اطلالة شهر رمضان المبارك على الامة الاسلامية خصوصا والعالم عموما نعم العالم لان هنالك من غير المسلمين من ينظرون الى شهر رمضان بكل محبة وتقدير وانا انظر الى ملك بريطانيا تشارلز وهو يعبئ اكياس صغيرة بالتمر للمسلمين .

والرائع الشريف الرضي مع صديقه أبي اسحق الصابي غير المسلم الاديب البارع والكاتب المعروف، له في الكتابة والإنشاء مقام رفيع، فلقد شغل وظيفة كاتب الإنشاء ببغداد عند الخليفة وعند عز الدولة بختيار بن معز الدولة بن بويه، كان أبو اسحق الصابي يصوم رمضان احتراما للمسلمين، ويحفظ القرآن ويقتبس آياته في كتاباته. كان الصابي رفيقا مخلصا وصديقا وفيا للشريف الرضي ولما توفي سنة 384 هجرية رثاه الشريف الرضي بقصيدة مشهورة فيها: أرأيت من حملوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضياء الفادي ، جبل هوى لوفّر في البحر اغتدى من ثقله متتابع الأزياد، ما كنت أعلم قبل حطّك في الثرى إن الثرى يعلو على الأطواد .

بعد أن رثى الشريف الرضي الصابي بهذه القصيدة الفريدة لامه الناس وعاتبوه على ذلك وحجتهم أن الصابي وكما هو معروف من اسمه لم يكن مسلما، فرد عليهم الشريف الرضي بقوله: إنما رأيت فضله!

للاسف الشديد تمكن الاعداء من اشغال الراي العام بمسلسل معاوية والقمة العربية ، وكلاهما لا يستحقا المتابعة ، ولماذا انتظر ان تمنعها السلطة او لا يشارك رئيس في القمة فقط اغلقوا كل وسيلة تتحدث عنهما ، لكن المشكلة بمستوى ثقافة الشعوب ، هذه الامور تلهيك عن ولوج ابواب الرحمة التي فتحها الله عز وجل لنا في هذا الشهر الفضيل .

معاوية اسس خلافة بفضل عورة ابن العاص والجامعة العربية انشئت بفضل الانكليز وكلاهما لا فرق بينهما ، فماذا تامل من حقيقة سوداء يحاولون تبييضها ؟، هل تعلمون ان الرئيس الجزائري لم يحضر القمة لان البيان الختامي اعده البيت الابيض مع الكيان وسلم للسيسي ليوافق عليه السعودية والامارات والاردن قبل انعقاد القمة ( على ذمة قناة مكملين ) ، وبالعقل هذا غير مستبعد اليس ترامب هو من تجاسر على زيلينسكي ؟ وعندما احتضنه الاتحاد الاوربي وقدمت بريطانيا قرضا سخيا لاوكرانيا ظهر قليل الحياء وزير الخارجية الامريكي ليقول ان ترمب لم يقصد اهانة زيلينسكي لكنه يريد انهاء الحرب ، والقمسيون الذي يريده ترمب ابتزاز معادن اوكرانيا .

لماذا الانسان رخيص ؟ رخيص بدمه رخيص بحريته رخيص بكرامته هذا من وجهة نظر طواغيت الارض . الانسان لا يستحق الاهانة مهما كان حتى ولو كان مجرما فالقانون ياخذ مجراه .

هل القمة العربية قادرة على ان تكون بمستوى المسؤولية لتدفع المؤامرة الصهيونية عن غزة ؟ كلا لان قادة القمة العربية يؤمنون بدهاء معاوية واعلموا ان معاوية قبل الامير ميكافيلي اكتشف واعتمد الغاية تبرر الوسيلة .

اتباع معاوية هل سيكونون صادقين وينقلون حال معاوية وهو على فراش الموت كيف كان وماذا قال ؟

هذا الحال صدقوني ينتظر اغلب قادة القمة بل كل القمم ، انها كلمة لكنها ثقيلة على لسان العملاء وخفيفة وعزيزة على لسان الشرفاء ، الكيان لا يجروء اطلاقا على الحرب ثانية ، سيعمل على اسلوب التجويع الذي كان سابقا يقوم به العرب ضد الكيان بوضع كل من يتعامل مع الكيان في القائمة السوداء وكم من دولة وشركة رفضت التعامل مع الكيان خوفا من العرب ، اليوم لا خوف ولا اعتبار من العرب وللعرب .

كلمة فقط قولوا للكيان كل واحد منا يذهب الى حال سبيله ، لكنهم لا يستطيعون سمعت ومتاكد من الصحة ان الاستخبارات الامريكية وكل استخبارات في العالم تتبع اسلوب الاحتفاظ بفضائح من تتعامل معه فان اخل بالتبعية ظهرت الفضائح ، ويكليكس فعلت ما فعلت

الكرامة ليست شعور الكرامة جذور لو اقتلعت ماتت شخصية الانسان

قناة (12) العبرية وخلال لقائها مع مسؤول صهيوني قال ان السابع من اكتوبر قامت به حماس لوحدها بدون علم حزب الله ولو كانوا على علم لحدث ما حدث ، وانتقل الى موضوع اخر الا ان المذيعة قاطعته وقالت ماذا سيحدث لو كان حزب الله على علم ، قال سيلتقون كلاهما في تل ابيب .

هذه مشكلة فاقد الكرامة لانه لا يعرف ماهيتها فمن يسعى لان يمنحها له فانه يرفضها بشدة ، سعت المقاومة لمنح ابطال القمة الكرامة فرفضوها جملة وتفصيلا وسيؤكدون ذلك في البيان الختامي استنكارا للكرامة