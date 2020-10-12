يريدون "وثن" .. ونريد وطن

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✍️ إياد الإمارة|| ▪ بصراحة كل أهل الشغب "الجوكرية" الأذلاء الذيول وكل مَن دعمهم من معممين وإفندية لا يريدون وطن! ولا يؤمنون بوطن! ولم يكن هذا الوطن في أي مستوى من إهتماماتهم.. لم نرهم في أزماته إلا أزمة، ولم نرهم في محنته إلا محنة، لم يدفعوا عن الوطن شراً ولم يحملوه هماً، وكل ما في الأمر أنهم دُفِعَ لهم لكي يشوهوا مطالب الناس في تظاهراتهم ويعطلوها ويتسلقوا من خلالها لتحقيق مآربهم الخاصة. هاي كل السالفة الله وكيلكم ومحمد كفيلكم لا شغلة وطن ولا الشغلة يم الوطن ومحد يندل الوطن وين الله خالقه! يا هو يريد وطن؟ المدعبل؟ عگروگة؟ الوصخ؟ أبو النسوان؟ ما شفناهم ذولة فد يوم يم وطن. مَن أراد الوطن لا يحرق، لا يقتل، لا يكذب، لا يسرق، لا يعطل الدراسة، لا يعتدي على ملك عام أو خاص، لا يتآمر ويتحالف مع الأعداء، لا يثير الفتن والقلاقل والإضطرابات، لا يستأثر بالفيء له ولمَن حوله، ولا يغير من جلده مثل الأفعى كل يوم، لا يُطالب بحصة من حكومة، وأخيراً لا يعبد "وثناً" من دون الله تبارك وتعالى.. هؤلاء أهل الشغب ومَن يدعمهم وإن لم يصرحوا بذلك فهم لا يريدون "وطن" بل يريدون "وثن" ولكل واحد منهم "وثن" يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، أوثانهم مختلفة وقلوبهم مختلفة ونواياهم مختلفة وكل ذلك بالضد من مصلحة الوطن. ▪ نحن نريد "وطن" نريد العراق.. نريد أن تتحقق مطالب المتظاهرين "أبناء الوطن" الذين: يطالبون بالخدمات العامة بالشوارع، بالحدائق، بالمستشفيات، بالسكن،... الخ، لا أن تنحصر تلك الأشياء بمقاطعات خاصة. يطالبون بفرصة عمل للجميع بالتساوي، لا هاي الوزارة إلي ولجماعتي، وانت وياي لو مو وياي؟! يطالبون بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، أهل الكومشنات، والوعود الكاذبة، وشگد تخلي وتاخذ؟ نحن نريد "وطن".. نريد العراق.. نحن الذين دافعنا عن الوطن بألسنتنا وأقلامنا وأرواحنا وسنستمر بالدفاع عنه ولن نتوانى في ذلك سنقف بوجه أهل الشغب وكل مَن يدعمهم لمآرب خاصة، وسنقف بوجه أهل الفساد ومَن يلوذ بهم من الخونة السراق.