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من يحاول وأد الفاو الكبير في مهده ؟


  أسعد تركي سواري||   يضع المنطق السياسي والأقتصادي ، جهات عدة في موضع الإتهام في قضية إغتيال المدير الكوري المشرف على تنفيذ مشروع الفاو الكبير ، وهذه الجهات هي :  ١ - الكويت بسبب التنافس مع مشروع مبارك . ٢ - الإمارات بسبب إضعاف موانئها وإزاحتها من التربع على قمة المركز التجاري الأهم في الشرق الأوسط ، لا سيما أن لها سابقة في المشاركة بإزاحة الرئيس الباكستاني نواز شريف من السلطة بسبب ميناء ( كوادر ) الباكستاني الذي إستثمرته الصين . ٣ - الولايات المتحدة الأميركية   بسبب طريق الحرير الصيني الذي سيزيحها من صدارة الإقتصاد العالمي .  ٤ - الصين لكونها لم تحصل على العقد الذي حصلت عليه كوريا بأقل العطاءات ، وهو إحتمال ضعيف لعدم وجود سابقة لها ، فضلا عن كونها تخطط لبناء إسثمارات إقتصادية إستراتيجية مستقرة ، بعيدا عن أساليب المافيات الصبيانية . ٥ - مافيات محلية إعتاشت وإعتادت على الأتاوات من جميع الشركات التي تقوم بها الشركات المحلية والأجنبية في العراق ، وتعتمد لغة التهديد الذي يسبق التصفية الجسدية ، لتأمين حصصها المعتادة من المشاريع . أدعوا القيادة السياسية العراقية إلى إيكال مهمة تأمين مشروع الفاو الكبير إلى الحشد الشعبي ، بوصفه الجهاز القوي الأمين ،  والسيف الضارب الذي شهدت له ساحات الوغى بالقوة والشجاعة والنزاهة والوطنية ،   بسم الله الرحمن الرحيم :   ((  يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ )) ( القصص : ٢٦ ) 

 

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