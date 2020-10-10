من يحاول وأد الفاو الكبير في مهده ؟

أسعد تركي سواري|| يضع المنطق السياسي والأقتصادي ، جهات عدة في موضع الإتهام في قضية إغتيال المدير الكوري المشرف على تنفيذ مشروع الفاو الكبير ، وهذه الجهات هي : ١ - الكويت بسبب التنافس مع مشروع مبارك . ٢ - الإمارات بسبب إضعاف موانئها وإزاحتها من التربع على قمة المركز التجاري الأهم في الشرق الأوسط ، لا سيما أن لها سابقة في المشاركة بإزاحة الرئيس الباكستاني نواز شريف من السلطة بسبب ميناء ( كوادر ) الباكستاني الذي إستثمرته الصين . ٣ - الولايات المتحدة الأميركية بسبب طريق الحرير الصيني الذي سيزيحها من صدارة الإقتصاد العالمي . ٤ - الصين لكونها لم تحصل على العقد الذي حصلت عليه كوريا بأقل العطاءات ، وهو إحتمال ضعيف لعدم وجود سابقة لها ، فضلا عن كونها تخطط لبناء إسثمارات إقتصادية إستراتيجية مستقرة ، بعيدا عن أساليب المافيات الصبيانية . ٥ - مافيات محلية إعتاشت وإعتادت على الأتاوات من جميع الشركات التي تقوم بها الشركات المحلية والأجنبية في العراق ، وتعتمد لغة التهديد الذي يسبق التصفية الجسدية ، لتأمين حصصها المعتادة من المشاريع . أدعوا القيادة السياسية العراقية إلى إيكال مهمة تأمين مشروع الفاو الكبير إلى الحشد الشعبي ، بوصفه الجهاز القوي الأمين ، والسيف الضارب الذي شهدت له ساحات الوغى بالقوة والشجاعة والنزاهة والوطنية ، بسم الله الرحمن الرحيم : (( يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ )) ( القصص : ٢٦ )



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