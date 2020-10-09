رونق العمل السياسي. 

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محمد السعبري|| عندما يخسر السياسي رونقه في مجال السياسة وتحول الى سياسي فقط بدون أسس وقيم ومبادىء لا يستحق ان نطلق عليه لقب سياسي يستحق لقب بهلواني او بالاصح مهرج اما السياسي المحترف المتمكن من إدارة دفة السياسة حتى وان اخطأ لا يمحوه الخطأ بل يصقله ويعرضه علينا برونق جديدتعتليه روح السياسي المتميز هنا قد حصلنا على سياسي محترف قادر على تسيير الأمور بطريقة سليمة وجدية وعليه ان يكون في غاية الحذر من اي عامل من عوامل الانزلاق السياسي قد يحدث في الأوقات الضائعة او الدقائق الاخيرة من عمره السياسي وبالأخص ان كان له خصوم ومتربصين له ان معظم الانزلاقات المفاجئة للسياسيين تأتي في الدقائق الاخيرة وبسبب واحد دائما وهو المقربين وهنا يصحى لاموره وسرعان ما ينجوا بأعجوبة يعود حنينه الى الحبيب الأولي وهذا النوع من السياسيين نستطيع ان نطلق عليه السياسي ضيق الأفق وسياسي هزيل لا يفقه من السياسة شيء اطلاقا. اما من يجعل اهتمامه برونقه السياسي والحفاظ عليه. عليه ان يبتعد عن اُسلوب المغازلة الفقيرة باختيار نوع من انواع الحروف المرتشة والكاذبة اجلكم الله ان الالية الوحيدة على الحفاظ على الرونق هو الصدق والإيمان بما يقوم به خلال عمله وطرح إنجازاته خلال فترة توليه المنصب او جلوسه على المقعد السياسي. تحياتي.