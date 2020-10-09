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الوطن معطل.. كل أيامه مغلقة


  محمد السعبري||   عامل فقدان الشهية ليس فقط عن الاكل او الشرب  للاسف وصلنا لمرحلة فقدان شهية للاخلاق  فقدان شهية للقيم  فقدان شهية للمبادىء  فقدان شهية للدين  للكلمة الصادقة  للحمية والغيرة والناموس وحتى لقانون الخجل الوطني.  يا سيدي اصبنا بوباء عدم الانصاف وعدم العدالة والحق والحقوق واصبح النكرة اجلكم الله في الامام لكونه يمتاز بالتلون  والتقليد. والعاقل الرزن يجلس عند اجلكم الله احذية المتلونين  عند الابواب ويرى كيف ضعفاء الانفس تتاجر بالإنسان وقيمه وكيف تسحق حرمته يا سيدي ان الله منحنا الكرامة والاخلاق والقيم والرزق والشرف  وووالخ ولكن سلبت منا قسرا باسم الحفاظ والخوف علينا من ان لا نتصرف بها فهم يظنون انهم اعرف منا بقيمنا واحرص منا على شرفنا   يريدون منا ان نصبح دببة نرقص على أنغام أكاذيبهم  يحرمون حلالنا ويحللون حرامهم علينا   ضع على الوطن إشارة حمراء واكتب عليه اليوم مغلق   فالوطن معطل كل شي فيه معطل مجاز بأمر الوالي الأعظم.  كل نسائنا حريم السلطان  اما نحن فأولاد جواري امهاتنا بناتنا حرائرنا أموالنا  شرفنا مذهبنا ادياننا  قومياتنا ملك السلطان ونحن عبيد الوالي  للاسف ضعاف بهياكل رجال نخشى ظلنا ونخشى السلطان وأزلام السلطان والسلطان مجهول وخطره واضح.        تقبل رفضي لكل ما يجري ببلدي.        ملاحظة هامة.  اما انتم ايها الغيارى الوطنيون أوصيكم بالبكاء والجلوس في زواية غرفكم كي تَرَموا بالنار يوم القيامة.   تحياتي بل العزاء  لي ولكم. تحياتي 

 

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