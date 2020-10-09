المقالات

رسائل في تكامل الإنسانية


 

محمد جواد الميالي||

 

ميثولوجيا الدين ترتكز في كثير من جوانبها على شخصيات لها الدور الروحي، في التأثير في فكر وعقلية المجتمعات الدينية، وعلاقتها في التصرفات الإنسانية التي من شأنها أن تعمل على أستقامة التوجهات البشرية، نحو التكامل والتفاضل في نواحي عملية وعلمية، تتناسب طردياً مع النظام الديني الصحيح..

لكل نظام ديني جمهور يعتمد على التعليمات الألهية التي تلائم متطلبات أتباعه.. فبعضها يغذي العنف، التطرف و الإرهاب، كما حدث في طائفية العراق بعد سقوط الطاغية، كذلك التنظيمات الإجرامية التي فتكت بربع العراق، بسبب فتاوى مذهبية متطرفة، سفكت دماء الأبرياء، فسبيت النساء وذبح الأطفال، كلها تحت راية "داعش" الإرهابية..

كذلك في نفس الخندق المظلم، هناك ديانات تعتمد على أستباحة أراضي الآخرين وقتلهم في سبيل السيطرة على مواردهم الإقتصادية، حتى لو تطلب الأمر أن يقتلوهم من الجوع والتعذيب والتهجير القسري، كما يحدث الآن في دول القارة الأفريقية، وأيضا في فلسطين المحتلة، كل هذا تحت دعوى راية دينية تبرر للبعض أنهم شعب الباري المختار، أو أنهم فرسان المعبد الساعين نحو توسيعه على حساب جثث الإنسانية..

هناك دائماً جانب مشرق فبعض الأديان يكون فيها فكر معتدل يحترم الآخرين، ويسعى لأن يطبق تعاليم الإله الصحيحة، بفعاليات ومثل وأدوات نقية، لينتج عنها مجتمع قوي متماسك، مثال ذلك ما يحدث سنوياً في زيارة الأربعين، التي تعتبر من أهم طقوس المذهب الشيعي..

أتباع أهل البيت عليهم السلام يأمون سيراً على الأقدام من كل بقاع العالم، لزيارة إمامهم المقتول ظلماً (الحسين بن علي) في رحلة تستغرق مدة ٢٠ يوم، فتجد الطعام والشراب والمنام، وكل ما أحله الرحمن، متوفر مجاناً لكل القاصدين لكربلاء..

عشرون يوماً يحمل خدام الحسين ضيوفهم على أكف الراحة، ويلبون كل طلباتك تقرباً منهم إلى الباري، وإيماناً منهم بقضية قد أكل التاريخ من عمرها الف وأربعمائة عام، يطبقون آية القرآن التي تقول "إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاءً ولا شكورا".

لذلك يعتبر الحسين عليه السلام الذي ثار على الباطل، ورفض أن يخضع لحاكم مخمور ظالم  قطع رأسه، وأحرق خيامه، وسبا عياله.. شخصية سرمدية، مازالت خالده في نفوس أتباعه، لأنه منارة تضيء لهم الدرب، وترشدهم إلى الهداية الربانية والدنيوية، لتقيم حداً فاصلاً بين الخير والشر داخل نفوس الشيعة..

كل هذه الطقوس والتعاليم هي قضايا روحانية، لها الأثر الأبعد في تكامل النفس البشرية، التي من شأنها أن توصل هؤلاء إلى أقصى درجات التواضع والزهد والعطاء، حيث يتساوى الجميع وتسقط الألقاب وتنتفي الشهادات العلمية، داخل خيمة واحدة تسمى "موكب " الجميع داخلها يحملون عنوان واحد هو "خادم للزائرين"

منذ أن أنتصرت هذه الدماء على سيوف الظالمين.. بدأت مسيرة العاشقين، وأنطلقت في خدمة الفقراء والمساكين.. تغيرت قوانين الفلاسفة، وأصبح من الممكن جداً أن يصل الإنسان إلى أعلى درجات التكامل الروحية والإنسانية، عندما يدخل خيمة الموكب ويحمل على صدره شعار الخادم.     

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قمبازيات !!!
إغلاق السفارة وإنعكاسه.. أمريكياً
جنود الحسين اليوم
احداث كربلاء الاسباب ومن ورائها؟
دواعش السياسة والدعوة الى إعادة نظام صدام
رسائل في تكامل الإنسانية
عدوى الانحراف الذهني
انتهت زيارة الاربعينى بانتصار الجماهير الحسينية
عن مستقبل العراق
بين السفارة الأمريكية ومرقد سيد الشهداء الحسين "ع"..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك