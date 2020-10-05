أسعد تركي سواري||

💢يقول مختصون في علم الاجتماع أنه:

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1- إذا كنت في فندق أو مطعم ، ووضعت كمية من السكر أو الحليب في الشاي أكثر مما تفعل في منزلك .. فإن لديك استعدادا للفساد.

2- إذا كنت تستخدم المزيد من المناديل الورقية او الصابون او العطور ، في المطعم أو المكان العام أكثر مما تفعل في المنزل .. فإنه إذا أتيحت لك الفرصة للإختلاس فسوف تختلس.

3- إذا كنت تقدم لنفسك المزيد من الطعام الذي يمكنك التهامه في الأفراح والبوفيهات المفتوحة لمجرد أن شخصًا آخر سيسدد الفاتورة .. فهذا دليل على أنه لو اتيحت لك فرصة أكل المال العام فستفعل.

4- إذا كنت تتخطى الناس عادة في الطوابير،، فستكون لديك إمكانية التسلق على اكتاف غيرك للوصول للسلطة.

5- إذا اعتبرت ان ما تلتقطه من الشارع من مال وغيره هو حقك .. فلديك بوادر لصوصية.

6- إذا كنت تهتم (عادة) بمعرفة الاسم الأخير المشهور بدلاً من الاسم الأول .. فأنت عنصري ومن المحتمل أن تساعد أشخاصا لمجرد أصولهم. وكذلك يهمك الأشخاص لا الفكر والإنجازات.

7- إذا كنت تخالف تعليمات المرور، و ليس لديك أي اعتبار لإشارات المرور .. فإن لديك استعدادا لكل التجاوزات ولو سقط فيها أبرياء.

8- إذا نظرت إلى هذا المنشور وتساءلت عما إذا كان من الضروري الحديث عن هذه القضايا او تفضل تجاهلها .. فأنت تقدم مصلحتك الشخصية على كشف وعلاج امراض وعلل المجتمع.

*إذا

محاربة الفساد تبدأ من الذات لنحاول أن نكون أشخاصًا يتمتعون بالتميز أينما وجدنا، وتذكر أن الأمانة هي ما تفعله بينك وبين نفسك وليس فقط ما تفعله في حضور الناس.

محاربة الفساد تبدأ من الذات