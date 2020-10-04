ومضة سير الزائر

✒️✒️ رماح عبدالله الساعدي||
سارت وبمسيرتها رسمت لنا طرق السير إلى البقاء
سارت بخطى واثقة ملوئها العز والكبرياء
سارت مسير عز ومجد واباء
بجهاد الظلم والطغاة يكون البقاء
ما جرى عليها لنصرة الحق كبرياء
تضحيتها بأعز ما تملك وهو بعينه المجد والاباء
فليكن سيرنا رسالتنا لزينب العز والبقاء
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فلنحمل بخطانا اعتزازنا بما جرى في كربلاء
وامتداد لرفض الظلم ونصرة الحق والاباء
ولتكن انفاسنا تسبيح لان نستمر ودعاء
ان يكون مسيرنا هذا من اجل البقاء
سائرون مستمرون على نهج سيد الشهداء
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سر بخطا مجروحة جرح السجاد
وهو يرى الجثث على امتداد
سر سير إمام الزمان العليل
وهو يرى بعينه سبي نساءه
وهن يحملن على الإبل الهزيل
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سر ودع صورة السبايا تسير معك
واصرخ بصوتٍ من ترك الحسين هلك
اجعل اعمالك تدل على حبك وحبه لك
بوقارك وعفتك ودموعك سر وجعل الحق يسر معك
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