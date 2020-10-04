الإنقلاب العسكري القادم في العراق/ الحلقة الأولى ..

باقر الزبيدي||

المؤتمرات التي عقدها (البعث المقبور) في أمريكا ودول غربية أخرى هي نواة مايجري الآن من حراك يقوده الجناح العسكري للبعث.

هذه المؤتمرات التي تم التحشيد لها من بعض الشخصيات المحسوبة على العملية السياسية بعد 2003 وهربت من العراق، وبعثيين مقيمين في شمال الوطن ودول غربية وإنتهت هذه المؤتمرات بقرار تفويض الجناح العسكري للبعث بعد إن فشل مشروع البعث السياسي.

التدريبات المكثفة التي يقوم بها الجناح العسكري للبعث في شمال ديالى ومثلث الموت (مكحول، خانوكة وسلسلة جبال حمرين) والتي حذرنا منها بتأريخ 9 / 2 / 2019 لها هدف واحد، وهو دعم مشروع الإنقلاب العسكري الجديد؛ والذي وضع مخططه ضباط سابقين في الأجهزة القمعية بالتعاون مع شخصيات عسكرية ومقاتلين تابعين للطريقة النقشبندية برعاية عزت الدوري.

دولتان إقليميتان تختلفان بشدة حول دعم هذا المشروع، بالرغم من إن الكثير من التحركات البعثية كانت تجري على أراضيها.

في (الحلقة الثانية) سنكشف عن المشروع الإنقلابي القادم.

*وزير الداخلية الأسبق

٣ تشرين الأول ٢٠٢٠