المقالات

رسالة إلى الزينبيات


 

جدل فاضل الصحاف||

 

رسالة إلى كل انسانة حرة علينا اليوم أن نساهم في استمرار ونصرة السيدة زينب عليها السلام ورسالتها، هذه السيدة الجليلة التي اسكتت طغاة عصرها بصبرها، بعقيدتها، بعزيمتها على اكمال رسالتها، بصرختها المدوية بوجه الطغاة فعلى كل امرأة حرة حمل رسالة السيدة زينب عليها السلام في تصرفاتها، في مظهرها، في عقيدتها، في صلابتها، في وقفتها بوجه الظلم والجور .

 هذه السيدة التي  كانت نموذجا لنا يقتدى به في جميع ادوار حياتها فبعثت رسالتها وهي بنت، وهي زوجه ،وهي ام، وهي اخت ،وهي في حضور وزهو اخوتها ،وهي بمصاب جلل ،وهي مسبية ، فعلينا أن نقتدي بهذه الرسالة السماوية التي بعثها الله لنا والتي تجلت  بزينب عليها السلام وعلينا أن نجعل كلماتها تدوي في عروش الطغاة ونصرخ معها صرختها المدوية تهز كل طاغ ومعتد يريد المساس بعقيدتنا وتعاليمنا ونقول له كد كيدك واسعى سعيك فوالله لن تمحو ذكر نا وذلك في جميع تصرفاتنا وعلاقاتنا.

 فبزينا الزينبي نحيي صرخة زينب ، وبثباتنا لمواجهة الصعاب نحيي صرخة زينب، وبمواجه الظلم نحيي صرخة زينب، بعفتنا نحيي صرخة زينب، بتربية اولادنا التربية الصحيحة نحيي صرخة زينب، بنبذنا ادخال العادات والازياء غير اللائقة نحيي صرخة زينب .

فعلموا أن عروش الطغاة تهتز لهذه اللحظة من كلمات هذه السيدة وهذه الصرخة المدوية فلنردد هذه الصرخة ونحيي الثورة الحسينية من خلال جميع تصرفاتنا ومعاملاتنا واداء تكاليفنا

فوالله أن تكاتفنا لنصرة زينب الحسين ستنتصر زينب العصر وتكون شوكة في اعين الاعداء وتدوي صرخة الحق لتسكت الباطل

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسالة إلى الزينبيات
الحشد الشعبي باقيا وأعدائه زائلون / القسم الثاني
من يخرق الدستور ؟
ايام الاربعين ايام البصيرة 
كواكب في مواكب
من قتل الشهيد أحمد المهنا؟!
‏احاجيج يابنتي واسمعج ياجنتي..!
البصيرة في العمل الجهادي كل سلاح النصر!
أنصروا جيش الفقيه ولا تتخلفوا ..
القضية الفلسطينية في أبجديات المسيرة القرأنية 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك