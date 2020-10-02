رسالة إلى الزينبيات

جدل فاضل الصحاف||

رسالة إلى كل انسانة حرة علينا اليوم أن نساهم في استمرار ونصرة السيدة زينب عليها السلام ورسالتها، هذه السيدة الجليلة التي اسكتت طغاة عصرها بصبرها، بعقيدتها، بعزيمتها على اكمال رسالتها، بصرختها المدوية بوجه الطغاة فعلى كل امرأة حرة حمل رسالة السيدة زينب عليها السلام في تصرفاتها، في مظهرها، في عقيدتها، في صلابتها، في وقفتها بوجه الظلم والجور .

هذه السيدة التي كانت نموذجا لنا يقتدى به في جميع ادوار حياتها فبعثت رسالتها وهي بنت، وهي زوجه ،وهي ام، وهي اخت ،وهي في حضور وزهو اخوتها ،وهي بمصاب جلل ،وهي مسبية ، فعلينا أن نقتدي بهذه الرسالة السماوية التي بعثها الله لنا والتي تجلت بزينب عليها السلام وعلينا أن نجعل كلماتها تدوي في عروش الطغاة ونصرخ معها صرختها المدوية تهز كل طاغ ومعتد يريد المساس بعقيدتنا وتعاليمنا ونقول له كد كيدك واسعى سعيك فوالله لن تمحو ذكر نا وذلك في جميع تصرفاتنا وعلاقاتنا.

فبزينا الزينبي نحيي صرخة زينب ، وبثباتنا لمواجهة الصعاب نحيي صرخة زينب، وبمواجه الظلم نحيي صرخة زينب، بعفتنا نحيي صرخة زينب، بتربية اولادنا التربية الصحيحة نحيي صرخة زينب، بنبذنا ادخال العادات والازياء غير اللائقة نحيي صرخة زينب .

فعلموا أن عروش الطغاة تهتز لهذه اللحظة من كلمات هذه السيدة وهذه الصرخة المدوية فلنردد هذه الصرخة ونحيي الثورة الحسينية من خلال جميع تصرفاتنا ومعاملاتنا واداء تكاليفنا

فوالله أن تكاتفنا لنصرة زينب الحسين ستنتصر زينب العصر وتكون شوكة في اعين الاعداء وتدوي صرخة الحق لتسكت الباطل