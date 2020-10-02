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حسين آل عبد الرسول|| من حقيقة ما رأيت في مسيرة الولاء الحسيني صوب كرلاء الخلود ، رجل بلا قدمين وطفل بلا ذراعين ، فتات بلا عينين ؛ نساء يدفعها الدمع لمواساة عقيلة الهاشميين ؛ مشهد قلما يتكرر الا عند ذكر الحسين " عليه السلام " ، اذ ان في ذكراه جلاء للهموم والالام الشخصية التي يعيشها الفرد ، لينتقل من آلامه إلى آلآم وأحزان سبي النساء الهاشميات ليرى الزائر بعين البصيرة تلك الدموع الدامية والعيون المجرحة ؛ ليرى ذلك الرجل الذي ينتظر الظهور ليأخذ بثأر الوتر الموتور وعياله وليخق الحق بتسديد الاله ، نعم مشاهد واقعية ينظرها الزائر بعينه الجارحة او ببصيرته الراجحة ؛ لكن من مستجدات المسير وتجليات الاربعين ؛ صور لشهداء النصر الذين لم يزالوا ولايزالوا في قلوب محبيهم بل في قلب كل منصف ومتتبع لكلام الحق ؛ نرى على امتداد طريق ياحسين صور شهداء النصر في المواكب والسرادق ؛ وكأنهم كواكب في مواكب يضيؤون الطريق ويناجون السائرين بقولهم يتليتنا كنا معكم فنكون من السائرين