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اهم عوامل قيام الدولة القوية


 

اياد رضا حسين||

 

تعقيبا على مانشر على احدى صفحات الفيسبوك من مقترح وهو تقسيم العراق الى سبعة اقليم تكون تابعة لحكومة مركزيه قوية ،،، فقد اوضحت مايلي :

 ان وجود دولة قوية ونظام سياسي رصين ، هذا لايأتي عن طريق الاماني والتمنيات ، وانما هنالك عوامل وشروط لوجود مثل هذة الدولة ،،، فكيف يمكن ان تصبح حكومة وسلطة ودولة قوية ، طالما هذة الوجوه والاشكال التي رأيناها منذ السقوط والى الان هي التي تتصدر قيادة العملية السياسية وتقود اجهزة الدولة ، والتي اخفقت في كل شيئ ، واوصلت البلد الى هذا الحال المأساوي ، وعلى صعيد كل الملفات ، فالقيادة لها ناسها واهلها ، في الوقت الذي اننا لم نرى منذ السقوط والى حد الان ، ظهور قيادة سياسية او امنية يمكن ان يقال عنها قوية وشجاعة وجسورة تضرب بيد من حديد القتلة وعتاة المجرمين واللصوص وسارقي المال العام والمرتشين ، والاخريين من الذين خربوا البلاد واهلكوا العباد من كل القوى التي تنشط وتفرض اجندتها وسطوتها بقوة السلاح ، وهي اصلا تندرج خارج اطار القانون والنظام ، ومن خلال ارهابهم بصوره المتعددة ان كان ارهاب طائفي ، او الذي اخطر منه ، الا وهو الارهاب المجتمعي ،،،  ان هذة ليست دولة وانما شريعة غاب تتحكم في مركزها الحضاري الاول وهو العاصمة قيم البداوة والتعرب ودولة ، الا نظام ولاقانون ...

 منذ السقوط ولحد الان ، لم نعد نرى تلك القيادات القوية السياسية والامنية والعسكرية ، كالتي ظهرت في تاريخ الدولة العراقية الحديث ،  والتي كانت حقا اسماء لامعة ومثار اعجاب واكبار المواطن العراقي (ولا نقصد هنا دكتاتورية النظام السابق)  ،،، ستة رؤساء وزارات وقادة عاميين للقوات المسلحة ، والبلد في انهيار مستمر ومتواصل وفوضى عارمة وتخبط في كل شيئ ،،، والمستقبل مجهول ...

كيف تكون دولة قوية ، وفيها هذا الكم الكبير من القوى والتكتلات ومراكز القوي والتي منها تمثل قمة التخلف وبهذة الاتجاهات المتباينة المتقاطعة ،،، كيف تكون دولة قوية ومكوناتها الاساسية الرئيسية ، تدعي شيئ ، وهي في الحقيقة تعمل شيئ اخر ، فواحدة تطمح الى الاستقلال والاخرى تعمل على استعادة المعادلة السابقة في الحكم ، والثالثة ، تريد تعويض ماسبق ، والكل يريد الحصول على المنافع المادية والاعتبارية ،،،

  ان ضعف وخور وفشل العملية السياسية ، له اسبابة ، ولايمكن معالجة الوضع وارجاع هيبة وقوة الدولة الا بعد تشخيص ومعرفة الاسباب الحقيقية لهذا  الانهيار ،،، وليس اماني وتمنيات وكذب ودجل وتمشية وقت .،،، ارجو التفضل بالرجوع الى سلسلة مقالاتنا حول(الصراع القيمي والانهيار الحضاري في العراق) (احد عشر حلقة) المنشورة على صفحتنا في الفيسبوك ، ففيها الكثير من الحديث عن هذة الاسباب وكذلك مقالاتنا وبحوثنا الاخرى

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