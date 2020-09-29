اقارب واصدقاء ترامب في البيت الابيض

د. بلال الخليفة||

الكل يرى الحكومات الغربية انها حكومة مثالية وحكومة مؤسسات وان المناصب الحكومية الرفيعة والمناصب الادارية هي للكفوء وليس للمحسوبية والاقارب.

حتى الغافل عن حقيقة السياسة الغربية وخفاياها, تبينت له الان الكثير من الحقائق عند تولي ترامب السلطة في امريكا, فجاء بأصدقائه وأقاربه للبيت الابيض.

وكل هذا وان ترامب لم يأت بأمر جديد, حيث شهدت إدارات أخرى ، بما في ذلك في عهد الرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما ، أقارب قادة حزبيين رفيعي المستوى ومسؤولين إداريين في مناصب حكومية.

لدى كل من ترامب وبار وجولياني أفراد من الأسرة يعملون في مناصب عليا في البيت الأبيض ووكالات حكومية أخرى ، وفقًا لما ذكرته التقارير الإخبارية وآخر تقرير سنوي للبيت الأبيض يقدم إلى الكونغرس بشأن موظفيه. هذا ما وجدناه:

• إيفانكا ترامب ، ابنة دونالد ترامب ، تعمل مستشارة للرئيس.

• جاريد كوشنر ، زوج إيفانكا ترامب ، يعمل كمساعد ومستشار أول للرئيس.

• أندرو جولياني ، نجل رودي جولياني (وهو المحامي الشخصي لترامب وعمدة نيويورك الأسبق) ، يعمل كمساعد خاص للرئيس والمدير المساعد لمكتب الاتصال العام. ويستلم ما مقدارة 95000 دولار سنويًا.

• أما عن تايلر ماكجوجي، صهر المدعي العام ويليام بار، (مدعي عام للولايات المتحدة منذ عام 2019)، يعمل كمساعد في مكتب مستشار البيت الأبيض براتب سنوي قدره 125792 دولارًا.

• ماري دالي ، ابنة بار الكبرى ، تركت وظيفتها في مكتب نائب المدعي والان تعمل كمستشارة أولى لمدير وحدة الجرائم المالية في وزارة الخزانة .

لعبت إيفانكا ترامب وكوشنر أدوارًا في البيت الأبيض منذ الأشهر الأولى لرئاسة دونالد ترامب ، حيث ان إيفانكا ترامب شغلت منصبها رسميًا في مارس 2017 ، وأدى كوشنر اليمين بعد أيام فقط من تنصيب ترامب.

جاء تعيين كوشنر بعد أن كتبت وزارة العدل مذكرة خلصت فيها إلى أن البيت الأبيض معفي من انتهاك القوانين الفيدرالية لمكافحة المحسوبية.

تم تعيين أندرو جولياني ، وهو متطوع سابق في حملة ترامب ، لأول مرة في مارس 2017 ، براتب يبدأ من 77 ألف دولار ، وفقًا لتقرير البيت الأبيض لعام 2017.

انتقل ماكغوجي ، المتزوج من الابنة الصغرى لبار ، ودالي ، الابنة الكبرى لبار ، بشكل منفصل من وظائف وزارة العدل بينما كان بار ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ على ترشيحه لتولي منصب المدعي العام ، وفقًا لشبكة CNN.