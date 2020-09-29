المقالات

اقارب واصدقاء ترامب في البيت الابيض


 

 د. بلال الخليفة||

 

الكل يرى الحكومات الغربية انها حكومة مثالية وحكومة مؤسسات وان المناصب الحكومية الرفيعة والمناصب الادارية هي للكفوء وليس للمحسوبية والاقارب.

حتى الغافل عن حقيقة السياسة الغربية وخفاياها, تبينت له الان الكثير من الحقائق عند تولي ترامب السلطة في امريكا, فجاء بأصدقائه وأقاربه للبيت الابيض.

وكل هذا وان ترامب لم يأت بأمر جديد, حيث شهدت إدارات أخرى ، بما في ذلك في عهد الرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما ، أقارب قادة حزبيين رفيعي المستوى ومسؤولين إداريين في مناصب حكومية.

لدى كل من ترامب وبار وجولياني أفراد من الأسرة يعملون في مناصب عليا في البيت الأبيض ووكالات حكومية أخرى ، وفقًا لما ذكرته التقارير الإخبارية وآخر تقرير سنوي للبيت الأبيض يقدم إلى الكونغرس بشأن موظفيه. هذا ما وجدناه:

• إيفانكا ترامب ، ابنة دونالد ترامب ، تعمل مستشارة للرئيس.

• جاريد كوشنر ، زوج إيفانكا ترامب ، يعمل كمساعد ومستشار أول للرئيس.

• أندرو جولياني ، نجل رودي جولياني (وهو المحامي الشخصي لترامب وعمدة نيويورك الأسبق) ، يعمل كمساعد خاص للرئيس والمدير المساعد لمكتب الاتصال العام. ويستلم ما مقدارة 95000 دولار سنويًا.

• أما عن تايلر ماكجوجي، صهر المدعي العام ويليام بار، (مدعي عام للولايات المتحدة منذ عام 2019)، يعمل كمساعد في مكتب مستشار البيت الأبيض براتب سنوي قدره 125792 دولارًا.

• ماري دالي ، ابنة بار الكبرى ، تركت وظيفتها في مكتب نائب المدعي والان تعمل كمستشارة أولى لمدير وحدة الجرائم المالية في وزارة الخزانة .

لعبت إيفانكا ترامب وكوشنر أدوارًا في البيت الأبيض منذ الأشهر الأولى لرئاسة دونالد ترامب ، حيث ان إيفانكا ترامب شغلت منصبها رسميًا في مارس 2017 ، وأدى كوشنر اليمين بعد أيام فقط من تنصيب ترامب.

جاء تعيين كوشنر بعد أن كتبت وزارة العدل مذكرة خلصت فيها إلى أن البيت الأبيض معفي من انتهاك القوانين الفيدرالية لمكافحة المحسوبية.

تم تعيين أندرو جولياني ، وهو متطوع سابق في حملة ترامب ، لأول مرة في مارس 2017 ، براتب يبدأ من 77 ألف دولار ، وفقًا لتقرير البيت الأبيض لعام 2017.

انتقل ماكغوجي ، المتزوج من الابنة الصغرى لبار ، ودالي ، الابنة الكبرى لبار ، بشكل منفصل من وظائف وزارة العدل بينما كان بار ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ على ترشيحه لتولي منصب المدعي العام ، وفقًا لشبكة CNN.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية؛ الوطن وشمع عسل السفارة..!
ملك البحرين يستقبل وفداً إسرائيلياً استقبال الأبطال
أو موت يغيظ العدى!
الإنتخابات.. تحققت الشروط وماذا بعد؟
 الطنين الأجوف
رسالة !
ألمعضلة ألاهم..وألحلول لا تجد طريقا !!  
اقارب واصدقاء ترامب في البيت الابيض
حول سقوط ابرياء في قصف مجهول..ان بعض الظن فطنة..!
سقطت الوصاية والتطبيع لن يمر من بوابة اليمن
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك