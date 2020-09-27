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(جوهر الاستراتيجية الصهيونية)


د. وليد عبد الحي

عقدت  مراكز الابحاث الصهيونية  سلسلة ندوات، وفي إحداها  تم طرح الاستراتيجية على شكل عدد من الاسئلة (5 اسئلة) ، ووضع الإجابة عليها بشكل محدد تماما،  على النحو التالي:

••السؤال الاستراتيجي الأول: 

هل قبل العرب السلام مع اسرائيل نتيجة "اقتناع بجدوى السلام " أم نتيجة الضعف؟

 الجواب الاسرائيلي: 

أن العرب قبلوا السلام عن ضعف وليس عن اقتناع

••السؤال الاستراتيجي الثاني:

إذا شعر العرب يوما ما أنهم أقوياء، هل يعودوا للصراع مع اسرائيل بغض النظر عن أية اتفاقيات؟

الجواب الاسرائيلي: نعم يعودون للصراع، فهم قبلوا الخضوع للرومان وللفرس والصليبيين  وللعثمانيين وللاستعمار الأوروبي بخاصة بريطانيا وفرنسا ، لكنهم كانوا يعودون للصراع في كل مرة يعتقدون فيها أنهم قادرون على الصراع..لذلك سيعود العرب للصراع  إذا استشعروا القوة.

••السؤال الاستراتيجي الثالث:

إذا كان الأمر كما ورد في السؤال الثاني ، فما هو الحل؟

 الجواب: ان يبقوا ضعفاء دائما

••السؤال الاستراتيجي الرابع:

وكيف يبقوا ضعفاء دائما؟

الجواب: بالتدخل في بنيتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبخاصة في مواطن القوة في أي من هذه البنيات

••السؤال الاستراتيجي الخامس:

كيف يتم التدخل في البنية العربية؟ 

  الجواب: 

١- إثارة الصراعات الداخلية بخاصة القائمة على الثقافات الفرعية( الدين والمذاهب والقوميات والنزعات القبلية والوطنيات المحلية..الخ)

 ٢- جذب وإغراء الدول الكبرى للتنافس على المنطقة، وهو ما يمنع المنطقة العربية من الاستقرار

٣-  العمل على منعهم من امتلاك اية مقومات للقوة غير التقليدية( كالنووي أو غيره)

 ٤- التغلغل في الشركات والهيئات الاستشارية الأجنبية لتوجيه التنمية العربية في مسارات غير 

مجدية،على  أن يتم ذلك بذكاء  وحذر شديدين وبعد دراسات معمقة

 ٥- التجسس الدائم على كل مرافق الحياة العربية وتحديد القطاعات التي يمكن ان تكون مصدر تهديد لإسرائيل والعمل على خنق هذا المصدر.

 ٦- تحديد بؤر الضعف في النخب العربية والتركيز عليها لجذبها نحو توجيه الإنتاج الأدبي والفني والفكري نحو مسارات معينة

 ٧- التحالف مع دول الجوار العربي لمساندة هذا المشروع ،وفي حالة ظهور قوى اقليمية مساندة للعرب يتم العمل على محاصرتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتركيز على عدم جدوى العلاقات العربية مع الحلفاء  من غير العرب. 

 ٨- التركيز على أربع دول عربية هي: مصر والعراق وسوريا والجزائر

  ٩- عدم الركون للحفاظ على الأمن الإسرائيلي لأية التزامات دولية فردية او جماعية ، والعمل على ضمان الأمن الإسرائيلي بأدوات اسرائيليةورفدها بالتحالفات الدولية طبقا للظروف الدولية.ً

١٠- منع إقامة أي كيان سياسي فلسطيني غرب نهر الأردن. 

 ١١- العمل على كسب الرأي العام الشعبي في العالم  لا سيما في قطاعات النشطاء سياسيا.

وللحكم على ما يجري في المنطقة العربية ، علينا ان نراقب مدى الاتساق بين هذه التخطيط وبين حركة الواقع ... 

فما مدى التطابق .؟ 

لكم الإجابة !  '

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