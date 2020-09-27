قصة تمثال..ماذا إذا نهض المسلم من سجوده؟!

كاظم الطائي||
هذا التمثال منحوت في متحف مدريد باسبانيا ..
التمثال اسمه " درج إلى السماء" .. نحته فنان اسباني اسمه " يوجينيو ميرنو" ..
التمثال عبارة عن شخص مسلم ساجد على الأرض .. ويعلوه قس مسيحي .. ويعلوه حاخام يهودي ..
الذي نحت التمثال أراد أن يبين للعالم الصراع .. بين الأديان الثلاثة ..
وبرغم أن التمثال فيه إهانة واضحة للإسلام والمسلمين .. واستفزازاً لمشاعرهم ..
إلا أن اليهود .. هم الذين احتجوا واعترضوا على التمثال .. وليس المسلمين ...
وعندما سُئلوا عن سبب الاحتجاج مع أن التمثال صوركم في القمة ..
قالوا : نعم نحن في القمة ..
ولكن عندما ينهض المسلم من سجوده .. " سننهار .. وتنهار معنا الأديان الأخرى ". ...
فـمتى ينهض المسلمون من سباتهم !!؟.....
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً ..
يارب قونا بك وانصرنا عليهم ..
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